Гарний письменник, погана ракета: на честь кого назвали ОТРК "Іскандер"

Ракетний комплекс "Іскандер": модифікації, можливості та історія назви

Російські військові вдарили по Києву ракетами з комплексу "Іскандер", вбивши та поранивши чимало людей. ОТРК "Іскандер" має кілька модифікації, зокрема балістичні ракети "Іскандер-М" і крилаті ракети "Іскандер-К". Як зрозуміло, літерний код у назві є скороченням від особливості ракети. Наприклад, "Іскандер-Е" — експортний варіант.

Іскандер — найменування не однієї ракети, а загальна назва всього оперативно-тактичного ракетного комплексу, що має код 9К720. При назві шукали звучне слово, яке гарно б вимовлялось. Зупинились на Іскандері — на честь полководця Олександра Македонського. Іскандер — близькосхідна форма імені, що пішла з арабської вимови "Іскандар".

Російські джерела пояснюють такий вибір тим, що іконографія зображувала Македонського в шоломі з двома рогами, а ракетний комплекс має дві ракети. Натякають також і на неуразливість ракети з ОТРК, порівнюючи з полководцем. Ракета дійсно маневрує та летить надзвичайно низько, ускладнюючи виявлення та збиття.

Що ж до характеристик ОТРК "Іскандер", то дальність ураження нею — до 500 кілометрів, при використанні крилатої ракети з кодом 9М729 — до 2350 км. Іскандери потенційно можуть нести різні боєголовки, включно із ядерними.

В Росії ім'я Іскандер використовується, адже країна багатонаціональна. Для одного з російських письменників воно стало прізвищем. Фазіль Іскандер — відомий радянський і російський письменник, журналіст, поет і сценарист. Народився 6 березня 1929 року в Сухумі. Визнання Іскандер здобув після повісті "Сузір’я Козлотура" (1966), а радянською класикою стала новелістика, зокрема "Сандро з Чегема" (1973). Помер у 2016 році у Росії.

Фазіль Іскандер

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія використовує для атак по Україні також аеробалістичні ракети "Кинджал". Вони долітають до міст нашої держави за лічені хвилини.