Хороший писатель, плохая ракета: в честь кого назвали ОТРК "Искандер"

Ракетный комплекс "Искандер": модификации, возможности и история названия

Российские военные ударили по Киеву ракетами из комплекса "Искандер", убив и ранив немало людей. У ОТРК "Искандер" имеет несколько модификации, в частности баллистические ракеты "Искандер-М" и крылатые ракеты "Искандер-К". Как известно, буквенный код в названии является сокращением от особенности ракеты. Например, "Искандер-Е" — экспортный вариант.

Искандер — наименование не одной ракеты, а общее название всего оперативно-тактического ракетного комплекса, имеющего код 9К720. При выборе названия искали звучное слово, которое хорошо бы произносилось. Остановились на Искандер — в честь полководца Александра Македонского. Искандер — ближневосточная форма имени, которая произошла от арабского произношения "Искандар".

Российские источники объясняют такой выбор тем, что иконография изображала Македонского в шлеме с двумя рогами, а ракетный комплекс имеет две ракеты. Намекают также и на неуязвимость ракеты из ОТРК, сравнивая с полководцем. Ракета действительно маневрирует и летит чрезвычайно низко, затрудняя обнаружение и сбивание.

Что касается характеристик ОТРК "Искандер", то дальность поражения ею – до 500 километров, при использовании крылатой ракеты с кодом 9М729 – до 2350 км. Искандеры потенциально могут нести разные боеголовки, включая ядерные.

В России имя Искандера используется, ведь страна многонациональная. Для одного из русских писателей оно стало фамилией. Фазиль Искандер – известный советский и русский писатель, журналист, поэт и сценарист. Родился 6 марта 1929 г. в Сухуми. Признание Искандер получил после повести "Созвездие Козлотура" (1966), а советской классикой стала новеллистика, в частности "Сандро из Чегема" (1973). Скончался в 2016 году в России.

Фазиль Искандер

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия использует для атак по Украине также аэробаллистические ракеты "Кинжал". Они долетают до городов нашего государства за считанные минуты.