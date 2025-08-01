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Не зберігайте це в домі: є одна річ, яка "притягне" купу неприємностей

Автор
Марина Бондаренко
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Що не можна зберігати вдома
Що не можна зберігати вдома. Фото Колаж "Телеграфу"

Краще викинути те, чим ви не користуєтесь

У кожному домі є речі, що роками стоять без діла — "на всякий випадок". Але мало хто знає, що звичайні старі стільці можуть стати джерелом негативної енергії в оселі.

Згідно з народними прикметами, тримати в домі пошкоджені чи давно не використовувані стільці — поганий знак, що може принести неприємності в родину. Про це передає "Телеграф"

За народними віруваннями, старий стілець — це "архів" чужої або застояної енергії, особливо якщо він належав іншій людині або довгий час стояв без використання. Вважається, що через нього в оселю може "зайти" смуток, самотність або навіть фінансовий застій.

Окрема увага — зламаним або хитким стільцям. Прикмета говорить, що сидіти на такому — накликати на себе нестабільність у житті, втрату впевненості або підтримки з боку близьких.

А ще стілець із тріщинами чи сколами "збирає" невдачі. Чим довше він стоїть у житлі, тим сильніше може проявитися його вплив.

Чому вдома не можна зберігати старі стільці
Старий стілець

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще може принести додому купу проблем, якщо не викинути цю річ.

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#Прикмети #Стілець #Повір'я