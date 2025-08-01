Не зберігайте це в домі: є одна річ, яка "притягне" купу неприємностей

Краще викинути те, чим ви не користуєтесь

У кожному домі є речі, що роками стоять без діла — "на всякий випадок". Але мало хто знає, що звичайні старі стільці можуть стати джерелом негативної енергії в оселі.

Згідно з народними прикметами, тримати в домі пошкоджені чи давно не використовувані стільці — поганий знак, що може принести неприємності в родину. Про це передає "Телеграф"

За народними віруваннями, старий стілець — це "архів" чужої або застояної енергії, особливо якщо він належав іншій людині або довгий час стояв без використання. Вважається, що через нього в оселю може "зайти" смуток, самотність або навіть фінансовий застій.

Окрема увага — зламаним або хитким стільцям. Прикмета говорить, що сидіти на такому — накликати на себе нестабільність у житті, втрату впевненості або підтримки з боку близьких.

А ще стілець із тріщинами чи сколами "збирає" невдачі. Чим довше він стоїть у житлі, тим сильніше може проявитися його вплив.

Старий стілець

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще може принести додому купу проблем, якщо не викинути цю річ.