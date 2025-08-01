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Не храните это в доме: есть одна вещь, которая "притянет" кучу неприятностей

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Что нельзя хранить дома
Что нельзя хранить дома. Фото Коллаж "Телеграфа"

Лучше выбросить то, чем вы не пользуетесь

В каждом доме есть вещи, которые годами стоят без дела — "на всякий случай". Но мало кто знает, что обычные старые стулья могут стать источником негативной энергии в доме.

Согласно народным приметам, держать в доме поврежденные или давно не используемые стулья — плохой знак, который может принести неприятности в семью. Об этом передает "Телеграф".

По народным верованиям, старый стул – это "архив" чужой или застоявшейся энергии, особенно если он принадлежал другому человеку или долгое время стоял без использования. Считается, что из-за него в дом может "зайти" грусть, одиночество или даже финансовый застой.

Отдельное внимание – сломанным или шатким стульям. Примета гласит, что сидеть на таком — навлечь на себя нестабильность в жизни, потерю уверенности или поддержки со стороны близких.

А еще стул с трещинами или сколами собирает неудачи. Чем дольше он стоит в жилище, тем сильнее может проявиться его влияние.

Почему дома нельзя хранить старые стулья
Старый стул

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что еще может принести домой кучу проблем, если не выбросить эту вещь.

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#Приметы #Стул #Поверья