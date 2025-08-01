День подруги 1 серпня: барвисті листівки та короткі привітання для дівчат

Не забудьте привітати подруг зі святом

Цього дня, 1 серпня, у світі відзначається День подруги. Сьогодні саме час привітати близьких подружок зі святом, подякувати за дружбу та побажати їм всього найкращого. А також це ще один привід зібратися разом і гарненько відсвяткувати.

День подруги — свято, яке зародилося у США та поширилося у різних країнах, у тому числі й в Україні. Воно не має офіційного статусу, але це не заважає йому бути чудовою нагодою для дівчат зібратися разом і відсвяткувати. Також привітати подружок можна у соцмережах.

"Телеграф" підготував барвисті картинки та теплі слова поздоровлень, щоб ви могли надіслати подружкам у месенджерах.

Листівки та привітання з Днем подруги 2025

Дорога моя, з Днем подруги! Дякую за твою підтримку та сміх, який робить життя яскравішим. Ти мій скарб!

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З Днем подруги, моя найкраща! Твоя посмішка – мій заряд позитиву. Нехай наша дружба завжди сяє!

Подружко, зі свято! Дякую за всі секрети та пригоди. Ти робиш мої дні незабутніми!

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З Днем подруги, моя рідна! Ти, як сестра, завжди поряд. Нехай наша дружба тільки міцніє!

Моя люба, з Днем подруги! Дякую за теплі розмови та веселі моменти. Ти найкраща!

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Зі святом, подружко! Твоя енергія заразлива, а дружба безцінна. Давай далі творити магію разом!

З Днем подруги, моя зірочка! Дякую за те, що ти завжди поряд. Нехай тебе щастя не відпускає!

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Подруго, з нашим днем! Ти робиш світ яскравішим і добрішим. Обіймаю тебе міцно!

З Днем подруги, моя душа! Дякую за твою турботу та сміх. Ти моє натхнення!

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Моя улюблена подруго, зі свято! Ти – мій промінчик світла у будь-який день. Нехай наша дружба триває вічно!

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