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Вже на початку серпня Україну накриє похолодання. Які області першими відчують дихання осені

Автор
Алла Набок
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Осінь вже підкрадається до нашої країни
Осінь вже підкрадається до нашої країни. Фото Колаж "Телеграф"

Проте попереду ще чимало теплих днів

Погода в Україні у липні була примхливою — у Києві через зливи стався справжній потоп. Серпень почався з більш спокійних метеоумов, проте невдовзі почнеться похолодання.

Про це "Телеграфу" розповів відомий український метеоролог Ігор Кибальчич. За його прогнозом, на початку серпня відбуватиметься поступова зміна повітряної маси на більш прохолодну і спокійну, температура повітря буде більш помірною.

Коли прийде похолодання та де воно буде відчутно найбільше

З 5 по 10 серпня в Україну прийде похолодання. Найбільше воно торкнеться західних і південних областей. Нічна температура в цих регіонах в середньому встановиться на рівні +10…+15 градусів. Вдень градусники показуватимуть від 19 до 25 градусів із позначкою "плюс".

У південній та східній частинах буде ще відносно спекотно. Проте й там буде відчутно прохолодніше, ніж в перші дні серпня.

Кібальчич прогнозує, що вже в першу десятиденку серпня температура повітря в Україні почне поступове зниження. Першим дихання осені відчує захід України — ночами температура повітря буде низькою, ранки зустрічатимуть туманами, а скорочення світового дня вже буде відчуватися.

На карті прогнозу середньої аномалії температури повітря в Європі з 4 по 11 серпня можна побачити, що на заході України температура повітря буде дещо нижчою, ніж зазвичай. Натомість на крайньому південному сході країни прогнозується на 0,5 – 1 градус тепліше за кліматичну норму.

Карта погоди у серпні
Карта погоди

Раніше "Телеграф" розповідав, що у понеділок, 4 серпня, значну частину України накриють дощі, але гроз не буде. Хоча одночасно в деяких регіонах очікується спека до +37 градусів.

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#Погода #Прогноз #Серпень #Похолодання