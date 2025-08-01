День пива 2025: яскраві привітання у картинках зі святом

Пиво стало популярним напоєм у світі

У п'ятницю, 1 серпня, в Україні та світі відзначають Міжнародний день пива. Це неофіційне свято, яке об'єднує шанувальників пінистого напою у різних куточках світу. У цей день можна привітати людей, котрі створюють пиво, а також тих, його любить, тематичною картинкою. Також у цей день відзначають Медовий Спас, про традиції якого ми розповідали.

Міжнародний день пива традиційно відзначають в першу п'ятницю серпня. Власник бару Джесс Авшаломов запровадив свято на початку серпня через спекотну серпневу погоду. Вперше День пива провели у 2007 році у місті Санта-Круз, що у Каліфорнії.

До 2011 року з невеличкого фестивалю День пива став масштабним міжнародним святом, яке поширилось у 138 містах 23 країн світу. У 2012 році свято відзначали вже у 207 містах 50 країн на 5 континентах.

У цей день поціновувачі пива збираються разом і насолоджуються різними видами популярного напою. Вони також дегустують нові смаки та сорти пива, обмінюючись думками. Нерідко у свято проявляють інтерес до різних культур, куштуючи пиво, зварене за іншими рецептами.

"Телеграф" підготував тематичні картинки з Днем пива для всіх шанувальників цього напою. Це можливість привітати зі святом, тих створює і займається збутом пива. Завантажуйте картинки та листівки та надсилайте їх зручним для вас способом.

Картинки з Днем пива 2025

Картинка з Днем пива

День пива 2025

З Днем пива

Привітання з Днем пива

Вітаємо з Днем пива

День пива

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