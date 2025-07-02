"Хімічать" з ціною продуктів? Як посередники на рівному місці заробляють сотні мільйонів на ЗСУ

Різниця мінімальної і максимальної ціни деяких продуктів перевищує третину

Результати торгів на постачання ЗСУ продуктів у другому півріччі 2025 року показали: учасники "граються" з цінами, а різниця зі стартовими цифрами становить сотні мільйонів гривень. При цьому на зміну проблемі завищених цін прийшла інша, коли вартість деяких харчових продуктів в каталозі є неадекватно низькою.

З одного боку, — за цим можуть стояти постачальники, вже знайомі за махінаціями минулих років, коли вони демпінгували ціну неходових товарів на кшталт базиліку чи червоної риби, а на популярні групи — хліб, овочі, крупи — навпаки роблять націнку. В результаті це дає нижчу ціну комплекту продуктів і перемогу на тендері. Ця схема є предметом розслідування НАБУ.

Більше про це читайте у публікації сайту "Телеграф": "Хто годуватиме ЗСУ? Бюджетні мільярди пливуть в руки знайомих "облич"".

З іншого боку — різниця з ринковими цінами може становити й загрозу в питанні якості харчів. Про це говорить видання "Наші гроші" на прикладі сардельок вищого ґатунку, яку постачальники пропонували за ціною 105-120 грн/кг при граничній вартості від ДОТ — 170 грн/кг. При цьому у мережевих магазинах придбати цей продукт не вийде навіть за такою ціною. Наприклад, у "Сільпо" сардельки коштують 269-449 грн/кг, у "Varus" — 199,9-698,9, у "Метро" — 299,9-487,5. За даними Мінфіну, на кінець червня середня ціна цього продукту 434,3 грн/кг, хоча магазини пропонують і дешевші варіанти.

На проблему ціноутворення в зазначених торгах звертає увагу й Геннадій Кривошея, який раніше входив до складу Антикорупційної ради при Міноборони. Його аналіз вартості консервованої продукції демонструє значні розбіжності в пропозиціях, наприклад, ТОВ "Ют Компані" та "Аделін" дають суттєво нижчу ціну порівняно з іншими учасниками.

"Наприклад, по "Яловичині тушкованій вищого ґатунку" максимальна ціна — 230 грн/кг, а мінімальна — 145. Різниця — 85 грн, що становить 37%. І це лише по одній позиції. Подібну різницю в ціні ви можете побачити й по інших товарах. Я думаю, що кожен розуміє, скільки десятків тонн консерви постачається сьогодні в ЗСУ. І подібна різниця в ціні на консерви чи інші товари, — це лише привід посередникам заробляти? Ніхто не проти. Але ж можна купити дешевше? Це ж бюджетні гроші", — зазначає активіст і висловлює сподівання, що заявлені високі ціни відповідатимуть і якісному наповненню бляшанок з паштетами, кашами з м’ясом та тушкованою свининою чи яловичиною.

Генадій Кривошея наочно показав, наскільки різні ціни пропонують учасники

Нагадаємо, правоохоронці закуповують сухпайки на 26 млн грн, і "Телеграф" розповів, чим їх годують.