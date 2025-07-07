Нафта качається - ціни хвилюються: що буде в Україні з пальним через стрибок видобутку нафти

У світі почали більше видобувати нафти, боячись несподіванок від Трампа. "Телеграф" з'ясував, як це повпливає на ціни на пальне в Україні

Світові ціни на нафту різко впали після того, як ОПЕК+ несподівано збільшила видобуток більше від очікуваного. Невизначеність щодо тарифів Трампа та їхнього можливого впливу на світове господарство також негативно позначилася на прогнозах попиту.

7 липня ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 47 центів — до 67,83 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,95 долара — до 66,05 долара за барель. Про це повідомляє Reuters.

Що стало причиною зниження цін на нафту

Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники домовилися підвищити видобуток на 548 тисяч барелів на добу у серпні. Це значно більше від щомісячного збільшення у розмірі 411 тисяч барелів на добу, схваленого на травень, червень та липень.

Рішення поверне на ринок майже 80% добровільних скорочень видобутку на 2,2 мільйона барелів на добу. Однак аналітики RBC Capital зазначають, що фактичне збільшення виробництва поки що виявилося меншим від планованого.

Більша частина поставок надходила з Саудівської Аравії. Вона у неділю, 6 липня, підвищила серпневу ціну на свою флагманську нафту Arab Light до чотиримісячного максимуму. Аналітики Goldman Sachs очікують, що ОПЕК+ оголосить про остаточне збільшення видобутку на 550 тисяч барелів на добу за вересень на наступній зустрічі, яка запланована 3 серпня.

Чи змінить це ціни на бензин в Україні — що каже експерт

Попри тривожні новини з Азії, українські автомобілісти поки що не відчують суттєвих змін у вартості пального на заправках. Зниження світових цін на нафту може компенсуватися іншими факторами, які впливають на формування кінцевої ціни.

Сергій Куюн пояснив у коментарі "Телеграфу". "Найближчим часом ми не очікуємо змін роздрібних цін через поновлення зростання цін нафту і нафтопродукти у світі, а також через зростання курсу євро, в якому обчислюються акцизи на пальне".

Станом на 7 липня великі мережі АЗС встановили середню ціну бензину на рівні 58,93 грн за літр бензину А-95. Ціни на дизпаливо тримаються на рівні близько 55,78 гривні за літр. Автогаз коштує 34.49 грн за літр.

Ціни на пальне станом на 7 липня

Що формує ціни на бензин в Україні

Вартість пального на українських заправках залежить від трьох основних факторів. Найбільший вплив мають світові ціни на нафтопродукти, які диктують загальну тенденцію вартості.

Другий важливий фактор — акцизи, які обчислюються в євро та залежать від курсу європейської валюти. Зміни курсу євро щодо гривні безпосередньо впливають на розмір акцизного збору.

Інші фактори майже не мають значення для формування цін. "Насправді ці внутрішні фактори, що стосуються земель, посівної, попиту як такого, вони вже давно не впливають на ціни на пальне. Впливає тільки світовий ринок. Яка там ціна, відповідно, така буде у нас", — раніше повідомляв Сергій Куюн "Телеграфу".

Нагадаємо, Сибіга анонсував великі проблеми для покупців російської нафти. Він назвав неприпустимою ситуацію, коли російські нафта, нафтопродукти, газ та інші енергоносії продовжують потрапляти на ринки Європи.