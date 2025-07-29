Ураганний вітер наробив біди у Києві: постраждав новий ЖК (відео)

Наступного дня на киян чекає майже аналогічна погода

Сильний вітер та грози бушують у Києві вже другий день поспіль, спричиняючи значні незручності для мешканців столиці. Особливо постраждав житловий комплекс "Патріотика" в Дарницькому районі, де пориви вітру зірвали частину облицювання будинку.

Місцеві пабліки показали відео з місця події. Стихія завдала збитків столиці.

Погода в столиці цього тижня

За даними синоптиків київського гідрометцентру, 29 та 30 липня у місті очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с робить погодні умови нестабільними. Температура повітря на Київщині коливається від 27 до 32°C, у самому обласному центрі — 28-30°C.

Сайт "Sinoptik.ua" зазначив, що температура в Києві різко знизиться до максимум 21°C. Після цього поступове потепління очікується лише з суботи, протягом тижня опадів не передбачається, хоча подекуди небо залишатиметься хмарним.

Погода в Києві 30 липня

Що відомо про ЖК "Патріотика"

Житловий комплекс "Патріотика" — це економкласове житло, розташоване неподалік станції метро "Осокорки". Забудова представлена 33 будинками висотою від 20 до 26 поверхів, побудованими за монолітно-каркасною та панельною технологіями з використанням залізобетонних стін та утеплення мінеральною ватою. Комплекс будувався з 2015 по 2020 рік.

Як бачимо, погода в Києві наразі залишається нестабільною, і негода може тривати ще кілька днів, створюючи небезпеку для мешканців та завдаючи збитків місту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що серпень традиційно є найсухішим і найсонячнішим місяцем літа через антициклони над Східною Європою, що приносять спекотну та маловітряну погоду. Проте, попри загальну сухість, у цьому місяці часто трапляються грози та інші небезпечні погодні явища, про що попереджає український синоптик Ігор Кибальчич.