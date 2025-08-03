Гороскоп на 4 серпня: Овнам - важливе рішення, Близнюкам - нові знайомства

Завтра знакам Зодіаку треба пам'ятати про свої цілі

"Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 4 серпня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, до чого вам треба бути готовими цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра Овнам доведеться ухвалити важливе рішення. Рекомендується не відкладати розмови на потім. Також прислухайтеся до інтуїції — вона вас не підведе. Будуть можливості вийти на новий рівень.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці у цей день можуть відчувати себе емоційно нестабільно. Рішенням стануть заняття творчістю або розмови з близькими людьми. Це наповнить вас новою енергією та дозволить почуватися краще.

Близнюки (21 травня — 21 червня)

У понеділок з'являться нові знайомства, які стануть вам у нагоді. Залишайтеся відкритими та позитивними. Утім, не варто поспішати залишати поточну роботу або відкривати бізнес. Краще проаналізувати ринок, аби розуміти, що відбувається у вашій сфері.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам треба навести лад у будинку чи квартирі, особливо якщо ви довго це відкладали. Час попрощатися з речами, які більше не надихають або віддати іншим, якщо ви ними вже не користуєтесь.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Завтра ваша харизма буде на максимумі, тож треба проявляти себе. Зосередьтеся на професійній діяльності — є можливість досягти успіху. При цьому важливо вислуховувати інших, адже це може зміцнити стосунки.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Діви у цей день зможуть покращити фінансовий стан або зробити вигідну покупку. Утім, не варто довіряти незнайомцям, бо може бути обман. Відстоюйте свою думку та не піддавайтеся на провокації.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У понеділок не варто намагатися кардинально змінити життя, бо цей час не є сприятливим. Насолодіться спокоєм цього дня та зробіть те, що хотіли. Улюблена справа, як от малювання, співи, танці, спорт, допоможе відновитися.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам завтра не радять втручатися в чужі справи, краще сконцентруватися на своєму. Подумайте, чого б вам хотілося досягнути. Можливо, старі цілі залишилися неактуальними і є жага до чогось нового.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Несподіваний дзвінок у цей день може змінити ваші плани. Є ймовірність зустрітися з людиною, з якою давно не бачилися. Треба бути гнучкими, аби легше все сприймати. Ближче до вечора у вас може з'явитися цікава ідея, яку не варто ігнорувати.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Це вдалий день для планування — у вас нарешті з'явиться чіткий погляд на майбутнє. Ви нарешті зрозумієте, чого хочете від життя й почнете це втілювати. Також не забувайте про своїх рідних і близьких — вони потребують вашої уваги.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Завтра Водолії будуть джерелом натхнення для інших. До них можуть звертатися інші люди, аби почути пораду. У цей день щирість буде вашою найсильнішою стороною. Будьте собою й не бійтеся комусь не сподобатися.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра Риби будуть особливо чутливими. Це хороший день, аби проаналізувати себе, зайнятися мистецтвом і покращити свої стосунки з партнером. Уникайте токсичних людей і проведіть день у спокої.