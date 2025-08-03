Гороскоп на 4 серпня: Овнам - важливе рішення, Близнюкам - нові знайомства
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Завтра знакам Зодіаку треба пам'ятати про свої цілі
"Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 4 серпня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, до чого вам треба бути готовими цього понеділка.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Завтра Овнам доведеться ухвалити важливе рішення. Рекомендується не відкладати розмови на потім. Також прислухайтеся до інтуїції — вона вас не підведе. Будуть можливості вийти на новий рівень.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Тельці у цей день можуть відчувати себе емоційно нестабільно. Рішенням стануть заняття творчістю або розмови з близькими людьми. Це наповнить вас новою енергією та дозволить почуватися краще.
Близнюки (21 травня — 21 червня)
У понеділок з'являться нові знайомства, які стануть вам у нагоді. Залишайтеся відкритими та позитивними. Утім, не варто поспішати залишати поточну роботу або відкривати бізнес. Краще проаналізувати ринок, аби розуміти, що відбувається у вашій сфері.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ракам треба навести лад у будинку чи квартирі, особливо якщо ви довго це відкладали. Час попрощатися з речами, які більше не надихають або віддати іншим, якщо ви ними вже не користуєтесь.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Завтра ваша харизма буде на максимумі, тож треба проявляти себе. Зосередьтеся на професійній діяльності — є можливість досягти успіху. При цьому важливо вислуховувати інших, адже це може зміцнити стосунки.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Діви у цей день зможуть покращити фінансовий стан або зробити вигідну покупку. Утім, не варто довіряти незнайомцям, бо може бути обман. Відстоюйте свою думку та не піддавайтеся на провокації.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
У понеділок не варто намагатися кардинально змінити життя, бо цей час не є сприятливим. Насолодіться спокоєм цього дня та зробіть те, що хотіли. Улюблена справа, як от малювання, співи, танці, спорт, допоможе відновитися.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіонам завтра не радять втручатися в чужі справи, краще сконцентруватися на своєму. Подумайте, чого б вам хотілося досягнути. Можливо, старі цілі залишилися неактуальними і є жага до чогось нового.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Несподіваний дзвінок у цей день може змінити ваші плани. Є ймовірність зустрітися з людиною, з якою давно не бачилися. Треба бути гнучкими, аби легше все сприймати. Ближче до вечора у вас може з'явитися цікава ідея, яку не варто ігнорувати.
Козоріг (22 грудня — 19 січня)
Це вдалий день для планування — у вас нарешті з'явиться чіткий погляд на майбутнє. Ви нарешті зрозумієте, чого хочете від життя й почнете це втілювати. Також не забувайте про своїх рідних і близьких — вони потребують вашої уваги.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Завтра Водолії будуть джерелом натхнення для інших. До них можуть звертатися інші люди, аби почути пораду. У цей день щирість буде вашою найсильнішою стороною. Будьте собою й не бійтеся комусь не сподобатися.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Завтра Риби будуть особливо чутливими. Це хороший день, аби проаналізувати себе, зайнятися мистецтвом і покращити свої стосунки з партнером. Уникайте токсичних людей і проведіть день у спокої.