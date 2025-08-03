Гороскоп на 4 августа: Овнам — важное решение, Близнецам — новые знакомства

Завтра знакам Зодиака нужно помнить о своих целях

"Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 4 августа, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, к чему вам нужно быть готовы в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра Овнам придется принять важное решение. Рекомендуется не откладывать разговоры на потом. Также прислушайтесь к интуиции – она вас не подведет. Будут возможности выйти на новый уровень.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы в этот день могут чувствовать себя нестабильно эмоционально. Решением станут занятия творчеством или разговоры с близкими людьми. Это наполнит вас новой энергией и позволит чувствовать себя лучше.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В понедельник появятся новые знакомства, которые пригодятся вам. Оставайтесь открытыми и позитивными. Впрочем, не стоит торопиться оставлять текущую работу или открывать бизнес. Лучше проанализировать рынок, чтобы понимать, что происходит в вашей сфере.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам нужно навести порядок в доме или квартире, особенно если вы долго это откладывали. Пора проститься с вещами, которые больше не вдохновляют или отдать другим, если вы уже не пользуетесь ими.

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра ваша харизма будет на максимуме, поэтому нужно проявлять себя. Сосредоточьтесь на профессиональной деятельности — есть возможность добиться успеха. При этом важно выслушивать других, ведь это может укрепить отношения.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девы в этот день смогут улучшить финансовое состояние или совершить выгодную покупку. Впрочем, не стоит доверять незнакомцам, потому что может быть обман. Отстаивайте свое мнение и не поддавайтесь на провокации.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В понедельник не стоит пытаться кардинально изменить жизнь, потому что это время не благоприятно. Насладитесь спокойствием в этот день и сделайте то, что хотели. Любимое дело, как вот рисование, пение, танцы, спорт, поможет восстановиться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам завтра не советуют вмешиваться в чужие дела, лучше сконцентрироваться на своем. Подумайте, чего бы вам хотелось добиться. Возможно, старые цели остались неактуальными и есть жажда чего-то нового.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Неожиданный звонок в этот день может изменить ваши планы. Есть вероятность встретиться с человеком, с которым давно не виделись. Надо быть гибкими, чтобы легче воспринимать все. Ближе к вечеру у вас может появиться интересная идея, которую не стоит игнорировать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это удачный день для планирования – у вас наконец-то появится четкий взгляд на будущее. Вы наконец-то поймете, чего хотите от жизни и начнете воплощать это. Также не забывайте о своих родных и близких – они нуждаются в вашем внимании.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра Водолеи будут источником вдохновения для других. К ним могут обращаться другие люди, чтобы услышать совет. В этот день откровенность будет вашей сильной стороной. Будьте собой и не бойтесь кому-нибудь не понравиться.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Завтра Рыбы будут особенно чувствительны. Это хороший день, чтобы проанализировать себя, заняться искусством и улучшить свои отношения с партнером. Избегайте токсических людей и проведите день в покое.