Ніколи не знайдете щастя: суворі заборони у свято 6 серпня

У свято Яблучного Спаса є кілька заборон

Цієї середи, 6 серпня, за новоюліанським церковним календарем, віряни відзначають велике свято — Преображення Господнє. До переходу ПЦУ на новий стиль, свято припадало на 19 серпня.

Свято бере свій початок у IV столітті. Імператриця Олена збудувала храм на горі Фавор — місці біблійного перетворення Христа перед апостолами Петром, Яковом і Іоаном. За переказами, коли Ісус піднісся на гору з трьома учнями, його обличчя засяяло, а одяг став білим світлом.

Поруч із ним з'явився пророк Мойсей та Ілля і пролунало з неба: "Це Син Мій улюблений…". З того часу свято отримало назву Преображення Господнє.

Традиції та прикмети 6 серпня

В цей день віряни освячують у храмах яблука, груші, виноград, мед і навіть квіти. Після освячення родини готують яблучні пироги, компоти, запіканки або узвари. Цю їжу часто пригощають близьких і нужденних.

туман зранку — чекайте на теплу та суху осінь;

іде дощ цілий день — осінь буде вологою, а зима — сніжною;

яка погода в цей день — такою й буде осінь.

Яблучний Спас 2025. Фото: freepik

Що не можна робити 6 серпня

займатися важкою фізичною працею — день треба присвятити духовності;

гучно гуляти, святкувати — можна втратити удачу;

полювати, вбивати тварин чи комах — нещастя будуть довго вас переслідувати;

вінчатися, одружуватися чи виходити заміж — ризикуєте ніколи не знайти щастя.

Іменини 6 серпня

В цей день свої іменини відзначають Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Роман, Христина, Микола.

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