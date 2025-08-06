Ніколи не знайдете щастя: суворі заборони у свято 6 серпня
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У свято Яблучного Спаса є кілька заборон
Цієї середи, 6 серпня, за новоюліанським церковним календарем, віряни відзначають велике свято — Преображення Господнє. До переходу ПЦУ на новий стиль, свято припадало на 19 серпня.
Свято бере свій початок у IV столітті. Імператриця Олена збудувала храм на горі Фавор — місці біблійного перетворення Христа перед апостолами Петром, Яковом і Іоаном. За переказами, коли Ісус піднісся на гору з трьома учнями, його обличчя засяяло, а одяг став білим світлом.
Поруч із ним з'явився пророк Мойсей та Ілля і пролунало з неба: "Це Син Мій улюблений…". З того часу свято отримало назву Преображення Господнє.
Традиції та прикмети 6 серпня
В цей день віряни освячують у храмах яблука, груші, виноград, мед і навіть квіти. Після освячення родини готують яблучні пироги, компоти, запіканки або узвари. Цю їжу часто пригощають близьких і нужденних.
- туман зранку — чекайте на теплу та суху осінь;
- іде дощ цілий день — осінь буде вологою, а зима — сніжною;
- яка погода в цей день — такою й буде осінь.
Що не можна робити 6 серпня
- займатися важкою фізичною працею — день треба присвятити духовності;
- гучно гуляти, святкувати — можна втратити удачу;
- полювати, вбивати тварин чи комах — нещастя будуть довго вас переслідувати;
- вінчатися, одружуватися чи виходити заміж — ризикуєте ніколи не знайти щастя.
Іменини 6 серпня
В цей день свої іменини відзначають Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Роман, Христина, Микола.
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