Чому день Іллі більше не 2 серпня? Дата "по-новому" і що не можна робити у свято

День цього пророка вважається одним із найважливіших свят літа

День пророка Іллі називають однією з найважливіших літніх подій у церковному календарі. Як і всі неперехідні свята, він змінив дату після переходу православних вірян та греко-католиків на новоюліанський стиль.

Церковна реформа з 1 вересня 2023 року зрушила практично всі дати православних свят на 13 днів назад. Таким чином, день Іллі став відзначатися в інший день. "Телеграф" назвав нову дату.

Коли день Іллі відзначається у 2025 році: дата

Згідно зі старим стилем, християни в Україні вшановували святого славного пророка Іллю 2 серпня. Зараз свято має нову дату — тепер в Україні його щороку відзначають 20 липня, яке випадає на неділю.

Що не можна робити у день Іллі пророка

Цього дня у храмах відбуваються літургії та особливі богослужіння: християни відвідують церкву, щоб звернутися з молитвою до святого Іллі. Його просять про хороший урожай, мирне небо та добробут у сім’ї. Крім цього, важливо 20 липня уникати дій, які можуть накликати гнів святого:

Працювати — можна накликати лихо на сім’ю.

Фото: freepik

Купатися – нечиста сила на дно затягне.

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Нагадаємо, що 24 липня за старим стилем відзначається день Ольги. Раніше ми розповідали, як святу треба вітати по-новому.