Кремезний брюнет із блакитними очима: як виглядав Богдан Бенюк в молодості

Зараз артисту 68 років

Богдан Бенюк — талановитий актор, народний артист України, народний депутат 7-го скликання та улюбленець глядачів. Він став символом українського театру, а його творчий шлях розпочався у молодості. А раніше ми розповідали, що відомо про дружину Богдана Бенюка.

З нагоди 68-річчя актора "Телеграф" вирішив пригадати, яким він був у молодості. Ми також з’ясували, як починався творчий шлях Богдана Бенюка.

Богдан Бенюк у молодості

Майбутній актор народився 26 травня 1957 року в Івано-Франківській області. Навчався у Київському театральному інституті ім. Карпенка-Карого, і вже тоді мав талант.

Відомим Бенюк став завдяки роботі у театрі імені Івана Франка. Він зіграв багато ролей і створив безліч образів. Також Богдан знімався у фільмах. Зокрема, "Браві хлопці", "Таємний щоденник Симона Петлюри", "Тарас. Повернення", "Тримайся, козаче!", "Москаль-чарівник".

Окрім акторської діяльності, Бенюк став співзасновником театру-студії "Бенюк і Хостікоєв". Театральна компанія здобула популярність завдяки тому, що ставила класичні твори нестандартно.

Богдан Бенюк також був ведучим на ТБ. Глядачам полюбилися його "Шоу самотнього холостяка" та "Отака дурня, малята. Вечірня казка від діда Богдана". Також актор озвучував фільми та мультфільми.

Зовнішньо артист майже не змінився. Риси його обличчя з віком набули більш "серйозного" вигляду та з'явилися зморшки. Однак у молодості Бенюк був кремезним, але струнким брюнетом.

Висловлювання щодо російськомовних дітей

У квітні 2025 року в інтерв'ю Аліні Доротюк Богдан Бенюк заявив, що російськомовних дітей треба бити, щоб вони припинили розмовляти ворожою мовою. Саме тоді у них, на думку актора, з'явиться повага до української мови.

"Береш прут. І по сраці прутом, щоб він забув навіки вічні про те, що є російська мова… Воюй із ними, бийся з ними, прутом бий, пляшкою з-під води по голові бий старших", — заявив актор.

Його позиція щодо російської мови є категоричною. За словами артиста, коли до нього звертаються російською, він не відповідає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав у молодості Святослав Вакарчук. Його кар'єра розпочалася у 1994 році.