Народилась у Донецьку, але стала популярною у Росії: куди зникла актриса Соболевська

Актриса не згадує про батьківщину

Яна Соболевська — українська акторка, яка знімалась у серіалах "Танго кохання" "Повернення Мухтара", "Мажор". Вона успішно будувала кар'єру в Україні, але у 2014 році виїхала до Росії, зробивши вибір на користь країни-агресорки. Зараз Соболевська зникла з усіх радарів і не грає у кіно. Також ми розповідали, де зараз Анна Кузіна, яка грала у серіалі "Універ".

"Телеграф" розкаже більше про кар'єри актриси, де знімалась та куди зникла.

Що відомо про Яну Соболевську

Майбутня акторка народилась у 1980 році в Донецьку. Її з дитинства цікавила творчість, тому згодом Яна почала навчатися у Донецькій музичній академії імені Прокоф'єва, опановуючи вокал.

У 2005 році Соболевська закінчила Київський театральний університет імені Карпенко-Карого. З того часу Яна стала акторкою столичного театру "Вільна сцена". Там вона виконувала роль Тіни у виставі "Жінка з минулого", Марії — у "Непорозумінні", Учениці — у "Сьогодні граємо Урок", Ані — у "Вишневому саду".

Соболевська у молодості, фото з мережі

Паралельно Яна грала у кіно. Вона дебютувала у стрічці "Непрямі докази", що дало юній актрисі платформу для подальшого розвитку кар'єри. У 2006 році Соболевська зіграла співробітницю в офісі у мелодрамі "Танго кохання".

У 2008 році актриса отримала першу головну роль у фільмі "Кохання на асфальті". Там її героїня потрапила в аварію, після чого отримала інвалідність. Далі Яна грала актрису у стрічці "Трава під снігом", стюардесу — у мелодрамі "Посміхнися, коли плачуть зірки", Анжелу — в "Скриньці Пандори".

Соболевська активно грала у кіно, фото з мережі

У 2011 році Соболевська почала грати у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Там вона виконувала роль Анжеліни у постановці "Дон Жуан, або Уроки зваблювання" та Марії — у виставі "Войцек. Карнавал плоті".

У 2012 році Соболевська отримала головну роль в детективі "Під прицілом любові". Там вона перевтілилась у соціальну працівницю, в якої помирає сестра. Також вона грала у кінороботах "Наречена мого друга", "Подвійне життя", "Це я".

Соболевська в детективі "Під прицілом любові", скриншот "Штуки-дрюки"

У 2014 році Соболевська виїхала до Росії, коли ця країна вже окупувала Крим і почала збройну агресію на Донбасі. Там вона влаштувалась у Театр імені Вахтангова, де грала у виставах "У Парижі", "Невідома", "Посміхнись нам, Господи", "Міс Джулі".

Того ж року Соболевська зіграла маму головного героя, колишнього молодшого лейтенанта поліції Ігоря Соколовського у серіалі "Мажор". Водночас Яна продовжувала з'являтися у російськомовних серіалах українського виробництва "Біженка", "На лінії життя", "Не зарікайся".

Де зараз і чим займається Яна Соболевська

У 2017 році Яна з'явилась у мелодрамі "Добрі наміри", де зіграла доньку головного героя, впливової людини у провінції Фірсова-старшого. У 2019 році Соболевська вийшла на сцену Театрі імені Євгена Вахтангова, де зіграла головну роль у виставі "Пер Г'юнт".

Соболевська працює у театрі

Також відомо, що акторка вийшла заміж за колегу Володимира Симонова. Чоловік на 23 роки старший за Соболевську. Він вже був тричі одруженим і має троє дітей. Шлюб із Яною став четвертим, а згодом у них народилась донька.

Соболевська і Симонов, колаж з мережі

Зараз Соболевська не грає у кіно, але продовжує роботу у Театрі імені Вахтангова. Вона не має акаунта в інстаграмі, тож обирає непублічне життя. Яна мовчить про війну на батьківщині та не засуджує кремлівський режим.

Соболевська у театрі, фото Театру імені Вахтангова

Соболевська грає у Росії, фото Театру імені Вахтангова

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз акторка Мірай Акай, родом із Лисичанська. Вона стала зіркою турецького кіно, але мовчить про війну.