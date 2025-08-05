Серед них був і актор українського походження: кому залишила спадок кінодіва Мерилін Монро

Актриса склала великий заповіт для близьких і не тільки

Мерилін Монро була однією з найефектніших актрис як Сполучених Штатів Америки, так і всього світу. Її образ кокетливої та спокусливої білявки став культовим. Монро відзначилась грою у фільмах "У джазі тільки дівчата", "Джентльмени надають перевагу білявкам", "Ніагара". Однак життя відомої актриси виявилось коротким — її не стало у 36 років.

"Телеграф" нагадає, чому пішла із життя культова кінодіва, і кому вона залишила свою спадщину.

Смерть і спадщина Мерилін Монро

Актриса пішла із життя 4 серпня 1962 року. Мерилін знайшли мертвою на ліжку у власному будинку. Офіційною версією смерті Монро називали передозування снодійними. Кінодіва довго працювала з психіатром і вживала антидепресанти. Жінка часто впадала у депресивні стани, тож не виключалась версія суїциду.

У 60-х у пресі активно ширилися чутки, що Монро мала роман з президентом США Джоном Кеннеді та його братом, державним діячем Робертом. Деякі люди висували версію, що політики могли ліквідувати Монро, аби вона не розсекретила їхні стосунки. У такому разі це б суттєво вдарило по іміджу братів Кеннеді.

Попри яскравий образ, Монро була схильна до депресії, фото Getty Images

Попри те, що актриса померла всього у 36 років, вона встигла залишити заповіт. Писали, що актриса зробила це у 1961 році, незадовго до розлучення з драматургом Артуром Мілером. Спадок становив близько 20 мільйонів доларів. Мерилін створила фонд для своєї мами Гледіс Бейкер, яка віддала її у названу родину, бо не могла утримувати. Згодом жінка почала хворіти, отримавши діагноз "шизофренія".

Мерилін з мамою у дитинстві, фото Getty Images

Найбільша частка припала Лі Страсбергу, наставнику Монро, відомому американському режисеру та продюсеру. Цікаво, що Страсберг має українське походження — він народився у селі Буданів, що на Тернопільщині. Лі був близьким другом Мерилін, тож вона заповіла йому 50% майна, у тому числі з її коштовними вбраннями. Дісталося і дружині Страсберга — Анні, яка успадкувала маєток актриси після смерті її чоловіка у 1982 році.

Лі Страсберг, фото Getty Images

Анна Страсберг звернулась до компанії CMG Worldwide, щоб керувати нерухомістю та отримати ліцензію на речі, пов'язані із Монро. У результаті обличчя Монро почали використовувати для реклами різних товарів. Згодом жінка продала більшу частину своєї частки в особняку.

Лі та Анна Страсберги, фото Getty Images

Також Монро записала частку на вдову її тренера з акторської майстерності Майкла Чехова — Ксенію. А після смерті Чехова та його матері психіатр Монро, доктор Маріанна Кріс, мала отримати частину спадщини.

Майкл Чехов, фото Getty Images

Ще одним спадкоємцем спадщини Монро була її зведена сестра Берніс Міракл. Вона заповіла їй 10 тисяч доларів. Мерилін навіть не знала, що має зведену сестру, допоки мати не розповіла їй про це у підлітковому віці. Окрім цього, кінодіва заповіла своєму секретареві Мей Рейс 10 тисяч доларів. Дісталося і її друзям — Норману та Хедді Ростен. Подружжя успадкувало 5 тисяч доларів на навчання своєї доньки Патриції.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила однієї з найвпливовіших жінок світу Жаклін Кеннеді. Її поховали біля чоловіка та дітей.