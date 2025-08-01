І про це мріяла кожна дівчинка: раритетні ляльки з СРСР виставили на продаж в Україні (фото)

Більшості з них понад 40 років

В СРСР чимало дітей не мали змоги отримувати ту кількість іграшок, яку хотіли. Особливо це стосувалось ляльок, які зараз продають за чималі гроші.

Відповідні оголошення з'явились на порталі з продажу вживаних речей. Вартість ляльки залежить від її розміру, стану тощо.

Кароока блондинка

Карооку білявку у сукні в клітинку продають за 657 грн. Вона виготовлена у Німецькій демократичній республіці (НДР). Цій ляльці щонайменше 40 років. За словами продавця, вона у досить гарному стані, має оригінальний одяг, руки та ноги рухливі. Очі з віями моргають. Висота ляльки 29 см.

Оголошення з продажу ляльки з СРСР

Лялька у сукні

На фото видно, що лялька має гарний стан, одягнена у червону сукню в клітинки та має спідню білизну. Волосся чисте, хоча трохи зіпсована укладка.

Сіроока дівчина з русим волоссям

Ляльку з коротким русим волоссям та сірими очима продають за 650 грн. Вона має висоту 27 см і виготовлення також у Німецькій демократичній республіці (НДР). Усі частини тіла рухливі, має оригінальний одяг.

Оголошення з продажу ляльки з СРСР

На фото видно, що стан ляльки досить гарний, без пошкоджень. Одягнена вона у червону кофтинку та шорти в клітинку. Продавець каже, що є торг — може поступитись на 10-20 грн.

Продають ляльку з СРСР

Синьоока білявка

Цю ляльку продають за 227 грн. Її висота складає 18 см, руки та ноги рухомі, без подряпин. За словами продавця, на п'ятці має невеликий дефект — дірочку.

Оголошення з продажу ляльки з СРСР

Лялька з СРСР

На фото видно, що лялька має досить довге біле волосся, яке зібране у хвіст, а також зелену сукню у клітинку. Відмінна риса цієї ляльки — наближення її до дорослої жіночої фігури, адже є добре виражена талія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продають культовий годинник з СРСР.