Мечта каждого мужчины в СССР. В Украине за космические деньги продают легендарные часы (фото)

В советское время было не так много вещей, которые считались настоящей роскошью и люксом. Однако некоторые из них продают до сих пор, к примеру, карманные часы Молния "Парусник"

Соответствующее объявление разместили на портале по продаже подержанных вещей. Продают часы в неплохом состоянии более чем за 11 тысяч грн.

Отмечается, что часы уже не работают и им более 40 лет. Изготовлены в СССР, имеют характерный для модели парусник на крышке. Стоимость этого раритета составляет 11 900 грн. Однако видно, что корпус уже заржавел, как и цепочка.

Заметим, что в объявлении не указано, о каких именно часах идет речь. Но анализируя фото можно сделать вывод, что продают именно карманные часы Молния "Парусник".

Карманные часы Молния "Парусник"

Бренд "Молния", который производил такие часы, был создан на Челябинском часовом заводе в 1947 году. Первоначально заказ делало только Минобороны СССР и часы получали военные и железнодорожники.

Модель "Парусник" — это механические часы калибра 3602. Их начали производить в 1980-х годах. Эти часы оснащены 18 рубинами (часовыми камнями, а не драгоценностями), балансом с частотой 18 000 полуколебаний в час и имеют точность хода ±20 секунд в сутки. Корпус мельхиоровый, имел декоративные ушки для цепи или цепочки.

Особенность этих часов — сюжеты на крышках. Выпускалось более 150 сюжетов, но самым популярным был именно "Парусник". Сейчас такие часы продают за немалые деньги.

