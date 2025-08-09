Переклад цього слова на українську знають одиниці. Перевірте себе

В українській це словом має два значення

В українській мові є чимало цікавих та дотепних слів, однак є такі, значення яких можуть знати одиниці. Зокрема, це слова, які, коли перекладають з російської, звучать зовсім по-іншому.

"Телеграф" розповість, як українською правильно перекласти слово "леска". А також, які є до нього синоніми.

З російської на українську "леска" перекладається "волосінь" або "жилка". Варіант "ліска" — калька, його не слід використовувати навіть у побуті. Волосінь в українській мові має два значення, згідно з тлумачним словником. Одне з них — волосина, до прикладу, "Через просіку перелетіла довга сива волосінь павутини". Друге значення "леска", риболовецьке спорядження, до прикладу, "Запускали волосінь в глибину; і коли риба клювала, волосінь билась на пальці, як живчик".

Синоніми до слова "волосінь":

жилка;

скань,

шкерт.

Зауважимо, що "волосінь" — риболовецьке спорядження, довга міцна нитка, прив'язана до вудлища, на кінці якої прикріплений риболовецький гачок. Це іменник жіночого роду, який має форму множини і однини, відмінюється. Цікаво, що навіть ніби при подвійному звучанні "нн" наприкінці слова, дві літери є лише у варіанті "волосінню".

Волосінь, відмінювання

