Перевод этого слова на украинский знают единицы. Проверьте себя

Татьяна Крутякова
Как на украинском сказать "леска"
В украинском это слово имеет два значения

В украинском языке немало интересных и остроумных слов, однако есть такие, значения которых могут знать единицы. В частности, это слова, которые, когда переводят с русского, звучат совсем по-другому.

"Телеграф" расскажет, как на украинский правильно перевести слово "леска". А также, какие есть к нему синонимы.

С русского на украинский "леска" переводится "волосінь" или "жилка". Вариант "леска" — калька, его не следует использовать даже в быту. Леска в украинском языке имеет два значения, согласно толковому словарю. Одно из них — волос, к примеру, "Через просіку перелетіла довга сива волосінь павутини". Второе значение "леска", рыболовное снаряжение, к примеру, "Запускали волосінь в глибину; і коли риба клювала, волосінь билась на пальці, як живчик".

Синонимы к слову "волосінь":

  • жилка;
  • скань,
  • шкерт.

Заметим, что "волосінь" — рыболовное снаряжение, длинная крепкая нить, привязанная к удилищу, на конце которой прикреплен рыболовный крючок. Это существительное женского рода, имеющее форму множественного и единственного числа, склоняется. Интересно, что даже будто бы при двойном звучании "нн" в конце слова на украинском, две буквы есть только в варианте "волосінню".

Что означает слово волосінь
Волосінь, спряжение

