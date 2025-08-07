Це цікаве українське слово може замінювати матюк у спілкуванні: як воно звучить

Його можна почути у побуті

В українській мові є чимало дотепних та цікавих слів, деякі з них навіть звучать як матюки чи лайка. До прикладу, слово "нахіба".

Про це "Телеграфу" під одним з дописів написали у коментарях. Зазначається, що українці вже знайшли досить вдале застосування цьому слову.

"Нахіба" — це сленговий, грубуватий синонім до "навіщо" або "для чого". Зазвичай це слово використовуються для вираження здивування, роздратування або непорозуміння з приводу певної дії чи ситуації.

За різними даними, фактично офіційно в українській мові немає слова "нахіба". Тобто його не можна використовувати у діловому чи публіцистичному мовлені. Однак це слово досить добре вписується у побут українців.

Слово "нахіба"

До слова, навіть в тлумачному словнику "Горох" української мови майже немає інформації про "нахіба". Там тільки вказане його значення — навіщо. Однак, враховуючи це, можна дійти висновку, що "нахіба" може заміняти і матюки, зокрема "нах*я".

Прикладу використання "нахіба"

"Нахіба ти це зробив?" — "Для чого ти це зробив?" або "Навіщо ти це зробив?"

"Нахіба мені той хлопець, якщо він не має роботи?" — "Навіщо мені той хлопець, якщо він немає роботи?"

"Нахіба" я в це поліз — "Нах*я я в це поліз".

"Нахіба" мені ця робота — "Нах*я мені ця робота" або "Навіщо мені ця робота?"

