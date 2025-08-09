Легендарна Ліна Костенко скасувала концерти у Львові: її обурила витівка організаторів, але це не кінець

Поетеса обурилася, що організатори порушили її вимоги

Українська письменниця та поетеса Ліна Костенко, яка нещодавно відзначила 95-й день народження, скасувала два свої виступи у Львові. Концерти були заплановані на 11 серпня вдень та ввечері, проте Костенко їх скасувала, а організатори просто змінили програму та афішу. Про повернення грошей глядачам вони не заявляли.

На понеділок, 11 серпня, у львівському театрі імені Марії Заньковецької було заплановано два виступи за участю Ліни Костенко. Програма мала назву "Очима ти сказав мені: ЛЮБЛЮ…", проте поетеса її скасувала через те, що організатори не виконали умови.

Афіша Ліни Костенко концерту "Очима ти сказав мені: ЛЮБЛЮ…"

Наприклад, 30 червня у Києві відбувся цей же концерт Ліни Костенко у Жовтневому палаці. Тоді організатори виконали всі умови та виступ пройшов успішно. А умов було дві.

Перше — автор має бути ознайомлений із концепцією та програмою будь-якого наступного концерту (що особливо важливо під час війни) та попередньо його узгодити.

Друге — концерти можуть відбутися лише за умови, що заздалегідь узгоджена сума коштів, отриманих за квитки, буде спрямована на потреби ЗСУ.

У разі цих нових концертів у Львові 11 серпня жодної з двох вищезгаданих умов не було дотримано. Тому я змушена була скасувати ці концерти. Ліна Костенко

Тим часом, організатори концертів Ліни Костенко нічого скасовувати 11 серпня не стали. Вони змінили програму та назву концерту на "Кохайтеся, чорнобриві" і готуються показати глядачам концерт у поєднанні живої музики та української поезії, представленої творами різних українських авторів — від Тараса Шевченка до Олени Теліги, Лесі Українки, Стуса та інших.

При цьому в повідомленні організаторів не згадується, що люди купували квитки на творчий вечір Ліни Костенко під назвою "Очима ти сказав мені: ЛЮБЛЮ…". Також не йдеться про можливість повернути гроші після зміни програми концерту.

Нова афіша програми "Кохайтеся, чорнобриві"

