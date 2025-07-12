"Мало не задавили": Ліна Костенко пригадала, як ледве не загинула на похороні Сталіна

На похороні "вождя всіх народів" у Москві вмирали люди

Знаменита українська поетеса Ліна Костенко перервала багаторічну мовчанку в медіа та поспілкувалася зі своїм молодим колегою, письменником і музикантом Сергієм Жаданом. В новому інтерв'ю дисидентка, якій у 2025 році виповнилось 95, приголомшила розповіддю про похорони Йосипа Сталіна.

У розмові з Жаданом Костенко розповіла, що під час прощальної ходи вона мало не загинула, адже тоді у Москві 9 березня 1953 року зібралася неймовірна кількість людей. В той час поетеса-шістдесятниця навчалася у Московському літературному інституті ім. Горького.

"Та я на похороні Сталіна була… Нас там мало не задавили. Добре, що хлопці витягли із цього натовпу десь у під'їзд, бо це така була ходинка, я вам скажу. І потім був дуже великий мороз і російський народ дуже оплакував. Треба було зігрітися, тому танцювали просто на підході до колонного залу. Я коли-небудь про це напишу", — поділилась письменниця.

Ліну Костенко справедливо вважають однією з найвидатніших українських поетес. У радянські часи її творчість піддавалася заборонам через сміливе порушення тем, пов’язаних із захистом людської гідності та прав націй на самовизначення. Вона послідовно виступала на підтримку євреїв, поляків, кримських татар та інших народів, які зазнали утисків від тоталітарних режимів. Її поезія й сьогодні надихає українців у протистоянні російській агресії. У квітні 2025 року у Конгресі США Костенко нагородили медаллю Андрея Шептицького.

Ліна Костенко у молодості. Фото: УП

Нагадаємо, що Сталін помер за дивних обставин 5 березня 1953 року на дачі в підмосковному Кунцеві. Далі був грандіозний похорон "вождя всіх народів" у Москві, де за неофіційних даних були задавлені майже три тисячі людей.