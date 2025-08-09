Легендарная Лина Костенко отменила концерты во Львове: ее возмутила проделка организаторов, но это не конец

Поэтесса возмутилась тому, что организаторы нарушили ее требования

Украинская писательница и поэтесса Лина Костенко, которая недавно отметила 95-й день рождения, отменила два своих выступления во Львове. Концерты были запланированы на 11 августа днем и вечером, однако Костенко их отменила, а организаторы просто изменили программу и афишу. О возвращении денег зрителям они не заявляли.

На понедельник, 11 августа, во львовском театра имени Марии Заньковецкой были запланированы два выступления с участием Лины Костенко. Программа имела название "Очима ти сказав мені: ЛЮБЛЮ…", однако поэтесса ее отменила из-за того, что организаторы не выполнили условия.

Афиша Лины Костенко концерта "Очима ти сказав мені: ЛЮБЛЮ…"

Например, 30 июня в Киеве состоялся этот же концерт Лины Костенко в Октябрьском дворце. Тогда организаторы выполнили все условия и выступление прошло успешно. А условий было два.

Первое — автор должен быть ознакомлен с концепцией и программой любого следующего концерта (что особенно важно во время войны) и предварительно его согласовать.

Второе — концерты могут состояться только при условии, что заранее согласованная сумма средств, полученных за билеты, будет направлена на нужды ВСУ.

В случае этих новых концертов во Львове 11 августа ни одно из двух вышеупомянутых условий не было соблюдено. Поэтому я была вынуждена отменить эти концерты. Лина Костенко

Тем временем организаторы концертов Лины Костенко ничего отменять 11 августа не стали. Они изменили программу и название концерта на "Кохайтеся, чорнобриві" и готовятся показать зрителям концерт сочетании живой музыки и украинской поэзии, представленной произведениями разных украинских авторов — от Тараса Шевченко до Елены Телиги, Леси Украинки, Стуса и других.

При этом в сообщении организаторов не упоминается, что люди покупали билеты на творческий вечер Лины Костенко с названием "Очима ти сказав мені: ЛЮБЛЮ…". Также не говорится о возможности вернуть деньги после изменения программы концерта.

Новая афиша программы "Кохайтеся, чорнобриві"

