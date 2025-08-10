Пляж створений для інстаграмних фото: в Одесі є локація, яку неможливо сплутати з іншими (відео)

В один момент усе може перетворитись на фотосесію

В Одесі можна відпочити на незвичному та дуже фотогенічному пляжі, де все прям "кричить" одним кольором. Тут меблі виконані у рожевому кольорі, створюючи враження, ніби потрапив до літнього курорту з обкладинки глянцю.

Одна з українських блогерок в ТікТок "lev_alex_od" відвідала цей пляж і поділилася враженнями. За її словами, на пляжі є парасольки, шезлонги та інші меблі, які повністю рожеві, а ціни приємно дивують — вони цілком комфортні для відпочинку, а сервіс відповідає рівню сучасних курортів.

Щоб знайти його на карті, варто просто написати "рожевий пляж Одеса" або "Птах на пляжі".

Дорога до "Птиця на пляжі"

Пляж став справжньою знахідкою для тих, хто любить поєднувати відпочинок із яскравими фото для соцмереж. В ньому є майже все для ідеального комфорту — стильний дизайн, зручні лежаки, чисте узбережжя та спокійна атмосфера.

