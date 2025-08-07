"Чорнобильський дельфін". Рибалка виловив величезну рибу в Україні (відео)

Габарити риби вразили мережу

Українській рибалки продовжують дивувати мережу досить великими уловами. Так, до прикладу, в Харківській області чоловік спіймав величезного товстолобика.

Відповідне відео він вже опублікував у Тік Ток. Зауважимо, що точної назви, де саме піймали такого "монстра" рибалка, не називав.

На опублікованому відео видно, як чоловік підіймає руками величезну рибу, яка в кілька разів більша за його руки. Ймовірніше довжина тулуба такого улову сягає майже 1 м. В коментарях рибалка вказав, що риба заважила на 27 кг. До слова, чоловік не випустив такий екземпляр у водойму.

Враховуючи фото можна припустити, що рибалка піймав товстолобика. Про це писали люди і в коментарях. Користувачі називали цю рибу "монстром" та навіть дельфіном, адже такі габарити вражають. Чимало людей питали вагу риби та на що вона була зловлена.

Чимало користувачів питали, чи використовував рибалка драча, адже на хвості товстолоба є характерні подряпини. Додамо, що драч — варварське браконьєрське знаряддя для рибної ловлі. На вигляд, це грузило з потрійним (або четверним) гачком. Закидається до водойми в зграю риби і витягується. Здобич зачіплюється на гачок. Рибалка драчом належить до браконьєрства.

Драч

Для довідки

Товстолобик — це вид прісноводних риб. Поширений переважно у річках Європи та Малої Азії. Його ще називають "річковою коровою" через пристрасть до поїдання водоростей в великих кількостях. Завдяки цій же якості товстолобиком штучно зариблюють озера та ставки для їх очищення від зайвої зелені.

Товстолобик

Раніше "Телеграф" розповідав, що величезного товстолобика чоловік піймав майже в центрі Дніпра.