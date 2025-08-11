Зловили справжню річкову вбивцю на 19 кілограмів: улов ледве втримали (відео)

Цю рибу можна назвати трофейною

На одному з українських озер або річок рибалка зумів упіймати справжній трофей. Йому вдалося витягнути рибу, вага якої склала цілих 19 кілограмів.

Як можна побачити на відео користувача Тік Ток "rubalkaa_ua", цією рибою виявилась щука. Ймовірно, що розмір її тіла складав понад метр завдовжки. Щука мала величезну пащу та гострі зуби, якими вона могла легко пошкодити снасті.

Для довідки

Щука — це одна з найвідоміших і найнебезпечніших хижих риб у наших водоймах. Вона має довге тіло, яке дозволяє їй стрімко кидатися на здобич, і величезну пащу з безліччю гострих, загнутих зубів. Щука чудово маскується серед водоростей завдяки зеленувато-сірому забарвленню зі світлими плямами, а коли помічає жертву — ривком атакує з неймовірною швидкістю.

Ця риба харчується переважно іншими рибами, але може нападати й на жаб, водоплавних птахів, а іноді навіть на дрібних звірків, що заплили у воду.

Щуки ростуть швидко й можуть досягати розмірів, що вражають — понад півтора метра завдовжки й вагою понад 20 кілограмів. Вона дуже сильна і спритна, тому рибу важко спіймати.

