Поймали настоящую речную убийцу на 19 килограммов: улов еле удержали (видео)

Эту рыбу можно назвать трофейной

На одном из украинских озер или рек рыбак сумел поймать настоящий трофей. Ему удалось вытащить рыбу, вес которой составил целых 19 килограммов.

Как можно увидеть на видео пользователя Тик Ток "rubalkaa_ua", этой рыбой оказалась щука. Вероятно, что размер ее тела составлял более метра в длину. Щука имела огромную пасть и острые зубы, которыми она могла легко повредить снасти.

Для справки

Щука — это одна из самых известных и опасных хищных рыб в наших водоемах. Она имеет длинное тело, которое позволяет ей стремительно бросаться на добычу, и огромную пасть с множеством острых, загнутых зубов. Щука прекрасно маскируется среди водорослей благодаря зеленовато-серой окраске со светлыми пятнами, а когда замечает жертву — рывком атакует с невероятной скоростью.

Эта рыба питается преимущественно другими рыбами, но может нападать и на лягушек, водоплавающих птиц, а иногда даже на мелких зверьков, заплывших в воду.

Щуки растут быстро и могут достигать впечатляющих размеров — более полутора метров в длину и весом более 20 килограммов. Она очень сильная и ловкая, поэтому рыбу трудно поймать.

Щука

