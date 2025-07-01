Це київське озеро врятувало сотні птахів, але тепер саме потребує порятунку: де воно знаходиться

Ця невелика водойма, що виникла природним шляхом, стала унікальним екооазисом у середмісті

У густозаселеному Дарницькому районі Києва, серед багатоповерхівок та жвавих вулиць, розташувалося невелике, але надзвичайно важливе озеро Жандарка. Ця мальовнича водойма, затиснута між вулицями Урлівською, Здолбунівською та Григоренка, стала справжнім природним оазисом для місцевих мешканців.

Історія Жандарки почалася у 1970-х—1980-х роках, коли природа сама створила цю водойму. Під час весняних повеней лугові низини наповнилися водою, і поступово утворилося озеро, яке отримало назву від місцевих жителів. Це унікальний приклад того, як природні процеси можуть створити оазис посеред урбанізованого ландшафту.

Озеро Жандарка

Невеликі розміри озера не применшують його значення — навпаки, саме компактність робить Жандарку особливим місцем, де міська природа концентрується в одній точці. Водойма стала домом для різноманітних видів птахів, зокрема качок, які регулярно гніздяться на її берегах. Тут можна спостерігати за життям водоплавних птахів та іншої місцевої фауни, що знайшла притулок у цьому природному куточку.

Збереження біорізноманіття в міському середовищі

Жандарка відіграє важливу роль у збереженні біорізноманіття Києва. У часи, коли природні ландшафти поступаються місцем забудові, такі острівки природи стають критично важливими для підтримання екосистеми міста. Озеро служить місцем відпочинку для перелітних птахів, нерестовищем для місцевих видів риб та домом для різноманітних водних рослин.

Для місцевих мешканців озеро стало улюбленим місцем відпочинку. Батьки з дітьми приходять сюди годувати качок, літні люди насолоджуються спокоєм біля води, а школярі використовують місток через озеро як безпечний шлях до навчальних закладів. Цей місток став не просто інфраструктурним об'єктом, а символом того, як природа та міське життя можуть гармонійно співіснувати.

Місток через озеро Жандарка

місток через озеро Жандарка

Боротьба за чистоту: виклики урбанізації

Розташування озера в густонаселеному районі приносить не лише переваги, а й серйозні виклики. Протягом років існування Жандарка неодноразово потерпала від наслідків міського життя: у воду потрапляло побутове сміття, а іноді на поверхні з'являлися маслянисті плями, що свідчило про потрапляння нафтопродуктів та інших шкідливих речовин.

Озеро Жандарка

Однак громада та місцева влада не залишилися байдужими до долі озера. Регулярно проводяться роботи з очищення водойми: волонтери та комунальні служби вивозять сміття з берегів, здійснюють покіс трави для підтримання естетичного вигляду, розчищають водойму від надмірного скупчення водоростей.

Загалом озеро Жандарка — це приклад того, як невелика природна водойма може стати справжнім скарбом для міської громади. Попри виклики, пов'язані з урбанізацією, спільні зусилля мешканців та влади допомагають зберегти цей природний куточок для майбутніх поколінь киян.

Раніше "Телеграф" розповідав, де ховається одне з найбільших озер Києва. Тут водяться риби, занесені до Червоної книги України, а вздовж берегів гніздяться птахи, живуть ондатри, болотяні черепахи, зайці.