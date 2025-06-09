Не для купання: яке з українських озер очолило рейтинг найбрудніших (фото)

Попри попередження епідеміологів, люди продовжують купатися у водоймі

Озеро Басів кут у Рівному одне з найпопулярніших місць для літнього відпочинку серед містян, тим більше, що реальної альтернативи в них немає. Та саме ця водойма за оцінками фахівців цьогоріч виявилася найпроблемнішою.

Про це йдеться в сюжеті "Сфера-ТВ". Проте ще два десятиліття тому ситуація була зовсім іншою. Причина погіршення води – несанкціоновані скиди з навколишніх будинків.

Звідки з'явилася назва Басів Кут

Першу згадку про місцевість Басів Кут датовано 1429 роком. Щодо походження назви існує кілька версій. За однією з них, "Бас" — це ім’я або прізвисько засновника поселення, а "Кут" означає віддалене місце, закуток. Інша гіпотеза пов’язує назву з турецьким походженням: мовляв, село належало вихідцеві з Османської імперії, можливо, навіть турецькому паші. Тоді місцевість спершу називали Пашиним Кутом, з часом — Башиним, а згодом — Басовим Кутом.

Площа штучної водойми сягає 104 га

Мешканці Рівного вже давно звикли відпочивати на березі озера Басів Кут або Бісовий трикутник, води якого поповнює річка Устя. В долині Усті (глибина долини сягає 60 м, а ширина — 4 км), була створена штучна водойма і відтоді почалась історія озера Басів Кут.

Озеро, розташоване на півдні міста Рівне, має змієподібну форму та простягається з півночі на південь. Його площа становить 104 га, довжина – 3556 м, максимальна ширина – 463 м. Водойма досить глибока: її середня глибина дорівнює 2 м, а в найглибших місцях становить більше ніж 3 м.

Чому в озері не можна купатися

Місцеві мешканці згадують, що ще два десятиліття тому ситуація була зовсім іншою. У Басовому Куті щоліта купалися сотні людей. Наразі ж водойма потерпає від забруднення з фекалій та відходів мешканців мікрорайону.

Щорічні тести якості перед купальним сезоном показують, що купання в озері є небезпечним. Через незадовільний стан води епідеміологи не рекомендують там купатися. За результатами нещодавніх досліджень у воді озера Басів Кут знову виявили відхилення від стандартів за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками.

Фахівці попереджають, що купання в забрудненій воді може призвести до низки захворювань: від кишкових інфекцій до вірусних гепатитів і грибкових уражень. Причому симптоми можуть проявитися не одразу, а через кілька днів або тижнів після контакту з водою.

Чи слухають містяни попередження

Однак попри застереження, на пляжі вже з'являються перші відпочивальники. Люди охоче засмагають, а через відсутність реальної альтернативи деякі навіть наважуються пірнати у воду. Ще кілька років тому рятувальники казали, що заборонити людям плавати не можуть.

Джерело: Рівне Вечірне

Джерело: Рівне Вечірне

Також на озері можна побачити рибалок. Водночас є і рівняни, які з обережністю ставляться до нинішнього стану водойми.

Нагадаємо, серед безлічі водойм Києва особливе місце займає озеро Алмазне — найбільше озеро в межах столиці України. Але купатися там заборонено.