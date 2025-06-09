Не для купання: яке з українських озер очолило рейтинг найбрудніших (фото)
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Попри попередження епідеміологів, люди продовжують купатися у водоймі
Озеро Басів кут у Рівному одне з найпопулярніших місць для літнього відпочинку серед містян, тим більше, що реальної альтернативи в них немає. Та саме ця водойма за оцінками фахівців цьогоріч виявилася найпроблемнішою.
Про це йдеться в сюжеті "Сфера-ТВ". Проте ще два десятиліття тому ситуація була зовсім іншою. Причина погіршення води – несанкціоновані скиди з навколишніх будинків.
Звідки з'явилася назва Басів Кут
Першу згадку про місцевість Басів Кут датовано 1429 роком. Щодо походження назви існує кілька версій. За однією з них, "Бас" — це ім’я або прізвисько засновника поселення, а "Кут" означає віддалене місце, закуток. Інша гіпотеза пов’язує назву з турецьким походженням: мовляв, село належало вихідцеві з Османської імперії, можливо, навіть турецькому паші. Тоді місцевість спершу називали Пашиним Кутом, з часом — Башиним, а згодом — Басовим Кутом.
Площа штучної водойми сягає 104 га
Мешканці Рівного вже давно звикли відпочивати на березі озера Басів Кут або Бісовий трикутник, води якого поповнює річка Устя. В долині Усті (глибина долини сягає 60 м, а ширина — 4 км), була створена штучна водойма і відтоді почалась історія озера Басів Кут.
Озеро, розташоване на півдні міста Рівне, має змієподібну форму та простягається з півночі на південь. Його площа становить 104 га, довжина – 3556 м, максимальна ширина – 463 м. Водойма досить глибока: її середня глибина дорівнює 2 м, а в найглибших місцях становить більше ніж 3 м.
Чому в озері не можна купатися
Місцеві мешканці згадують, що ще два десятиліття тому ситуація була зовсім іншою. У Басовому Куті щоліта купалися сотні людей. Наразі ж водойма потерпає від забруднення з фекалій та відходів мешканців мікрорайону.
Щорічні тести якості перед купальним сезоном показують, що купання в озері є небезпечним. Через незадовільний стан води епідеміологи не рекомендують там купатися. За результатами нещодавніх досліджень у воді озера Басів Кут знову виявили відхилення від стандартів за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками.
Фахівці попереджають, що купання в забрудненій воді може призвести до низки захворювань: від кишкових інфекцій до вірусних гепатитів і грибкових уражень. Причому симптоми можуть проявитися не одразу, а через кілька днів або тижнів після контакту з водою.
Чи слухають містяни попередження
Однак попри застереження, на пляжі вже з'являються перші відпочивальники. Люди охоче засмагають, а через відсутність реальної альтернативи деякі навіть наважуються пірнати у воду. Ще кілька років тому рятувальники казали, що заборонити людям плавати не можуть.
Також на озері можна побачити рибалок. Водночас є і рівняни, які з обережністю ставляться до нинішнього стану водойми.
Нагадаємо, серед безлічі водойм Києва особливе місце займає озеро Алмазне — найбільше озеро в межах столиці України. Але купатися там заборонено.