В Одессе сдают квартиру с "бабушкиным ремонтом": почему не все так плохо (фото)

Квартира подходит для разных типов отдыха

В самом центре Одессы, всего в нескольких минутах от улицы Дерибасовской, сдается двухкомнатная квартира. Хоть жилье и старенькое, но просторные комнаты и базовая бытовая техника делают его удобным для проживания.

Такое объявление опубликовали на популярном сайте купли-продажи. Квартира расположена на первом этаже хрущевки, общая площадь – 60 м².

Комнаты – раздельные, мебель – старая, но функциональная, на стенах видны светлые тона, на полу – ковры и линолеум. В ванных комнатах установлена ванна, умывальник и раздельный туалет, кухня оборудована газовой плитой, холодильником и стиральной машиной.

Вид квартиры

Вид квартиры

Вид квартиры

Жилье подходит для проживания до 5 человек, есть двуспальные и односпальные кровати, телевизор, Wi-Fi, утюг и фен. Владелец дома обеспечивает постель и полотенца. Квартира готова к краткосрочной и почасовой аренде, возможно проживание с детьми и животными, разрешены вечеринки и курение.

Главное преимущество – расположение: рядом есть супермаркеты, кафе, музеи, рынок, остановки транспорта, а до моря – меньше километра. Старая, но уютная квартирка станет удобным вариантом для тех, кто хочет жить в центре Одессы и быть рядом с главными достопримечательностями.

Расположение квартиры на карте

Стоимость такого удовольствия — всего 700 грн в сутки. Минимальное количество ночей — 2.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети показали видео деревянного домика у моря, который можно назвать "не за все деньги мира", всего в 2 минутах пешком от пляжа. С первого взгляда здание впечатляет – давно некрашеные полы и лестницы сразу напоминают советские пионерские лагеря районного уровня. Внутри комнаты расставлены только кровати и тумбочки.