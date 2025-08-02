Проте дешево та біля моря. На Одещині здають житло для "суворого" відпочинку (фото)

Спільний санвузол, мінімум меблів, проте до моря — хвилина

Житло в Одесі, куди українці влітку їдуть на море, є на будь-який смак та гаманець. Є варіанти дорожчі, аніж на топкурортах світу, а є бюджетні, проте зі спартанськими умовами.

На популярному сайті оголошень опублікована пропозиція житла на базі відпочинку на морі, до якого, як стверджує автор, всього хвилина. Вказано, що на березі моря дуже гарний краєвид. Втім його, чомусь, на фото не показали. Вказана ціна — 350 гривень (ймовірно, за добу з людини).

Натомість на кадрах — досить спартанські умови на базі відпочинку у селі Сичавка, Лиманський район, Одеської області. Це приблизно за 50 хвилин їзди від Одеси.

Сичавка на карті

Дизайн кімнат — у стилі 90-х років. Душова та туалет окремо, ймовірно, спільні для гостей бази.

Душова

Туалет - зато провітрюється

Кімната - нічого зайвого

Кімнати маленькі, там лише ліжка та холодильники, в деяких є тумбочки. Стіни з деревинностружкової плити. Кухня загальна та тісна.

Готувати треба на тісній кухні поруч з іншими

На ліжках "бабусині" покривала

У кожній кімнаті холодильник

База відпочинку пропонує кімнати на двох, трьох та чотирьох відпочивальники. У деяких є кондиціонер. Також до послуг гостей — парковка, велика альтанка, мангал. Господарі надають шампура, решітки для барбекю та посуд.

Спільна тераса

Зона відпочинку

Сичавка — вибір тих, хто шукає спокійний бюджетний відпочинок

Сичавка — це найсхідніша курортна зона чорноморського узбережжя в Одеській області. Курорт Сичавка відрізняється мінімумом інфраструктури та дуже бюджетним для цієї частини морського узбережжя житлом. Її обирають ті, хто шукає тихий спокійний відпочинок на малолюдному пляжі.

Краєвиди на курорті Сичавка дійсно захоплюючі

Проте комфорту жодного

Раніше "Телеграф" розповідав, де орендувати дешеве житло біля моря в Одесі. Трохи нагадує казарму, але за 300 гривень.