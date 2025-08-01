Проживання біля моря за копійки, але з нюансами: на Одещині здають кімнати, як із минулого (фото)

Ремонт тут відсутній — все в "житловому стані"

У популярному курортному селищі Затока, що в Одеській області, здається бюджетне житло з умовами, які навряд чи назвеш сучасними. За 250 гривень на добу можна орендувати кімнату в будинку, що радше нагадує дачу з 90-х, аніж курортне помешкання.

Таке оголошення опублікували на популярному сайті купівлі-продажу. Житло має загальну площу 150 м², розраховане на 4 особи.

Мінімальна кількість ночей — 2. Попри вдале розташування (4-5 хвилин пішки до моря та кілька кроків до лиману), стан самого будинку залишає бажати кращого.

Ремонт відсутній — все в "житловому стані". Меблі — старі: металеві ліжка з давніми матрацами, зношені килими, застарілі кухонні шафки. Побутова техніка — з минулого десятиліття: холодильник, плита, мікрохвильовка та вентилятори замість кондиціонерів.

Житло в Затоці Житло в Затоці Житло в Затоці

Санвузол — на поверсі та окремо на вулиці. Літній душ із гарячою водою також облаштовано надворі, ще один — на першому поверсі. В будинку є Wi-Fi, але загальний вигляд — скромний і занедбаний.

Двір — типовий для дачної забудови: з дикорослою рослинністю, старими лавками, вогнищем і терасою з випадковими меблями та навіть тренажером.

Житло в Затоці

Та попри все, помешкання активно здається в оренду. Власники орієнтуються на тих, хто шукає максимально економний варіант поблизу моря та готовий пожити без зайвих зручностей. Недорого, але відповідно до умов — для невибагливих мандрівників із ностальгією за відпочинком "як колись".

Раніше "Телеграф" повідомляв, де в Одесі можна винайняти бюджетне житло біля моря. В даному оголошенні зазначено: від будинку до моря приблизно 300 м — десь 5 хвилин пішки.