Під Одесою можна дешево відпочити біля моря, але умови спартанські (фото)

Є плюси і мінуси такого життя

Відпочити в Україні у 2025 році можна за помірні гроші. У Чорноморську пропонують дешевий варіант житла.

Місцеві мешканці пропонують комфортне житло всього за 350 гривень на добу. Відповідне оголошення зʼявилось на сайті з продажу.

Власники обладнали приватний будинок для прийому гостей. Відпочивальники отримають окрему кімнату з двоспальним ліжком та кондиціонером. Також є й інші кімнати. У розпорядженні туристів є кухня загального користування.

Санвузол оснащений душовою кабіною та бойлером для постійного постачання гарячої води. На території розташована тераса з меблями для відпочинку на свіжому повітрі.

Особливою перевагою цього житла є наявність мангалу. Гості можуть самостійно готувати шашлики та проводити вечори біля вогню. В будинку є Wi-Fi та вся необхідна побутова техніка.

Розташування об'єкта дозволяє дістатися до морського узбережжя за 15 хвилин пішки. Поблизу знаходяться парк та зупинки громадського транспорту.

Власники готові приймати як сімейні пари, так і компанії друзів. Мінімальний термін проживання становить три доби.

Що відомо про Чорноморськ

Місто Чорноморськ (колишній Іллічівськ) знаходиться в Одеській області, Україна, на березі Чорного моря — приблизно 15 км на південь від Одеси. За різними джерелами, відстань напряму становить 20 км, а шляхами — 31 км.

Чорноморськ — місто в Одеській області, відоме з XVIII ст. Місто розташоване на обох берегах Сухого лиману та на узбережжі Чорного моря. Місцевість навколо міста має безліч цілющих властивостей. М'який природний клімат сприятливо впливає на відпочинок.

Раніше " Телеграф" писав, де ще в Україні можна круто відпочити на пляжі не за всі гроші світу.