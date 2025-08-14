Викиньте просто зараз: причина сварок і бідності може ховатись на кухні

Проста побутова річ може стати джерелом бід

Рушники, які використовують на кухні, також можуть впливати на добробут в хаті. Здавна їх вважали не лише побутовою річчю, а й сильним оберегом дому.

Саме тому старі, потерті чи з плямами рушники у господарстві могли тлумачити як джерело бід, хвороб або сварок у родині. Про це дізнався "Телеграф".

Які неприємності можуть "притягувати" старі, потерті чи з плямами рушники

За народними прикметами:

Старі й потерті рушники вважали носіями негативної енергії, бо вони "вбирали" у себе сварки та проблеми, які були в домі;

вважали носіями негативної енергії, бо вони "вбирали" у себе сварки та проблеми, які були в домі; Плями, що не відпираються , символізували "засохлі" образи та фінансові труднощі;

, символізували "засохлі" образи та фінансові труднощі; Порвані краї рушників асоціювалися з розривами у стосунках та родинними непорозуміннями;

Рушники на кухню

Особливо остерігалися тримати такі рушники на кухні, адже саме там, за повір’ями, зосереджувалася енергетика добробуту й родинного затишку.

Однак якщо ж ви не вірите у прикмети, то варто звернути увагу на те, що акуратний та чистий рушник на кухні це, у першу чергу, гігієнічно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не можна зберігати чашки на кухні, аби вони не стали джерелом нещасть.