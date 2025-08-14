Рус

Викиньте просто зараз: причина сварок і бідності може ховатись на кухні

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що не можна зберігати вдома
Що не можна зберігати вдома. Фото Колаж "Телеграфу"

Проста побутова річ може стати джерелом бід

Рушники, які використовують на кухні, також можуть впливати на добробут в хаті. Здавна їх вважали не лише побутовою річчю, а й сильним оберегом дому.

Саме тому старі, потерті чи з плямами рушники у господарстві могли тлумачити як джерело бід, хвороб або сварок у родині. Про це дізнався "Телеграф".

Які неприємності можуть "притягувати" старі, потерті чи з плямами рушники

За народними прикметами:

  • Старі й потерті рушники вважали носіями негативної енергії, бо вони "вбирали" у себе сварки та проблеми, які були в домі;
  • Плями, що не відпираються, символізували "засохлі" образи та фінансові труднощі;
  • Порвані краї рушників асоціювалися з розривами у стосунках та родинними непорозуміннями;
Які рушники краще викинути з кухні
Рушники на кухню

Особливо остерігалися тримати такі рушники на кухні, адже саме там, за повір’ями, зосереджувалася енергетика добробуту й родинного затишку.

Однак якщо ж ви не вірите у прикмети, то варто звернути увагу на те, що акуратний та чистий рушник на кухні це, у першу чергу, гігієнічно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не можна зберігати чашки на кухні, аби вони не стали джерелом нещасть.

Теги:
#Прикмети #Повір'я #Рушник