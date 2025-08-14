Выбросьте прямо сейчас: причина ссор и бедности может скрываться на кухне

Простая бытовая вещь может стать источником бед

Полотенца, которые используют на кухне, также могут влиять на благосостояние в доме. Издавна их считали не только бытовой вещью, но и сильным оберегом дома.

Именно поэтому старые, потертые или с пятнами полотенца в хозяйстве могли толковать как источник бед, болезней или ссор в семье. Об этом узнал "Телеграф".

Какие неприятности могут "притягивать" старые, потертые или с пятнами полотенца

По народным приметам:

Старые и потертые полотенца считали носителями негативной энергии, потому что они "впитывали" в себя ссоры и проблемы, которые были в доме;

считали носителями негативной энергии, потому что они "впитывали" в себя ссоры и проблемы, которые были в доме; Неотстирывающиеся пятна символизировали "засохшие" обиды и финансовые трудности;

символизировали "засохшие" обиды и финансовые трудности; Разорванные края полотенец ассоциировались с разрывами в отношениях и родственными недоразумениями;

Полотенца на кухню

Особенно опасались держать такие полотенца на кухне, ведь именно там, по поверьям, сосредотачивалась энергетика благосостояния и семейного уюта.

Однако если вы не верите в приметы, то стоит обратить внимание на то, что аккуратное и чистое полотенце на кухне это, в первую очередь, гигиенично.

