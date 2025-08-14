Укр

Выбросьте прямо сейчас: причина ссор и бедности может скрываться на кухне

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что нельзя хранить дома
Что нельзя хранить дома. Фото Коллаж "Телеграфа"

Простая бытовая вещь может стать источником бед

Полотенца, которые используют на кухне, также могут влиять на благосостояние в доме. Издавна их считали не только бытовой вещью, но и сильным оберегом дома.

Именно поэтому старые, потертые или с пятнами полотенца в хозяйстве могли толковать как источник бед, болезней или ссор в семье. Об этом узнал "Телеграф".

Какие неприятности могут "притягивать" старые, потертые или с пятнами полотенца

По народным приметам:

  • Старые и потертые полотенца считали носителями негативной энергии, потому что они "впитывали" в себя ссоры и проблемы, которые были в доме;
  • Неотстирывающиеся пятна символизировали "засохшие" обиды и финансовые трудности;
  • Разорванные края полотенец ассоциировались с разрывами в отношениях и родственными недоразумениями;
Какие полотенца лучше выбросить из кухни
Полотенца на кухню

Особенно опасались держать такие полотенца на кухне, ведь именно там, по поверьям, сосредотачивалась энергетика благосостояния и семейного уюта.

Однако если вы не верите в приметы, то стоит обратить внимание на то, что аккуратное и чистое полотенце на кухне это, в первую очередь, гигиенично.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как нельзя хранить чашки на кухне, чтобы они не стали источником несчастий.

Теги:
#Приметы #Поверья #Полотенце