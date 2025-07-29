Піймав 7 кг риби за 2 години. Де в Україні жирний улов та безкоштовна рибалка (карта)

Водяться не тільки коропи та карасі

У Київській області є чимало місць, де можна добре порибалити. До прикладу, на річці Рось, де є не тільки коропи та карасі.

Про гарний улов на цій локації розповідають рибалки у місцевому чаті. Зазначається, що тут є місця для безкоштовної рибалки, а улов не треба відпускати.

"7 кг карася. Штук 16 було коропів, дрібних відпустив, але два з них не вижили", — йдеться у повідомлені.

Улов на річці Рось, Київщина

На фото чоловік показав чималий улов і наголосив, що таку кількість риби він наловив за дві години ввечері. Локація рибалки — річка Рось, Рокитне Київська область.

Що відомо про рибалку на річці Рось

Річка Рось простягається між районним центром Київської області Рокитне і селом Синява. Це місце досить часто обирають рибалки, адже тут є чимала популяція головня. На річці є міст-дамба, з великою кількістю гранітного каміння різних розмірів. Воно утворює природний перекат зі значним збільшенням течії річки, кам'янистим дном, невеликими заплавами, ділянок з зворотною течією — тобто ті місця, де живе і харчується головень. Окрім цього є кілька проток між островами і звисаючими деревами з берега.

Головень

На цій річці є можливість рибалити як з берега, так і за допомогою вейдерсів чи заброд вибирати собі місце ловлі посеред течії. Однак течія тут доволі стрімка, тому риболовні снасті треба підбирати згідно умов. Інколи трапляються обриви внаслідок зацепів за каміння. Глибина — від 20 см до 1 метра, обережно при пересуванні по перекату, оскільки можна втрапити в "яму". Перекат переходить в глибину приблизно до 2 метрів.

Яка риба водиться

Річка славиться різноманітністю риби, включаючи щуку, судака, окуня, плотву, ляща та іншу. Оптимальний час для риболовлі — ранок або вечір, коли риба найбільш активна. Навесні, після сходу льоду, добре ловиться підлящик, карась, вусач, сазан та дзеркальний короп. Тут можна проводити і спортивну, і звичайну риболовлю.

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