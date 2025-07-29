В Україні спіймали рідкісну рибу "судного дня": як вона виглядає

Існують деякі повір’я, завдяки яким риба отримала таку незвичайну назву

На Житомирщині рибалка спіймав рибу, яку вкрай рідко можна зустріти в українських водоймах. Йдеться про веслоніс, який мешкає в річці Міссісіпі та інших водоймах Північної Америки.

Про це пише портал "Субота". Зазначається, що веслоніс іноді називають "рибою судного дня", оскільки існують повір’я, що поява цієї риби на поверхні може говорити про стихійні лиха, землетруси, цунамі й т.д.

Видання також публікує відповідну фотографію рибалки з великим уловом. На кадрі видно, що риба має характерний подовжений ніс, від чого й походить така назва. Він допомагає веслоносу орієнтуватися у воді.

Рибалка спіймав веслоноса. Фото: "Субота"

Варто додати, що користувачі мережі називають рибу на цій фотографії звичайного розміру, а деякі навіть стверджують, що вона ще не встигла вирости.

Що відомо про веслоноса

Співробітниця інституту зоології ім. Шмальгаузена, кандидату біологічних наук Юлії Куцоконь, розповіла, що наукова назва цієї риби — американський веслоніс Polyodon spathula. Про це пише KP.UA.

"Він відноситься до сімейства веслоносових, загону осетроподібних — тобто це родич осетрів. У сімействі є ще один вид — китайський веслонос. Найдавніша відома риба цього сімейства мешкала 120 млн років тому на території Китаю. Тобто веслоноси, як і осетри, вважаються "живими копалинами", – пояснила співрозмовниця видання.

Куцоконь додала, що для України цей вид риби є чужорідним. Він був доставлений наприкінці XX століття. Перша спроба інтродукції веслоноса зі США в Україну відбулася 1974 року. На початку 80-х через аварійну ситуацію всі вирощені особи загинули. Потім у 1991 році відбулося друге завезення ембріонів.

Також наголошується, що веслоніс — це прісноводна риба, здатна до нерестових міграцій у межах одного річкового басейну. Мешкає в товщі води, воліє великі річки та озера. Нереститься у квітні–травні. Довгий "ніс" допомагає знаходити їжу, випромінюючи слабкі електричні сигнали, вони відбиваються від скупчень планктону і вловлюються чутливими рецепторами риби.

Веслоніс. Фото: Вікіпедія

Веслоноси виростають у довжину приблизно до 130 см. Найбільшого веслоноса спіймали в 1916 році в озері Вест-Окободжі (штат Айова): його довжина становила 2,2 м, а вага — близько 90 кг.

Веслоніс. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рибалка спіймав веслоноса в селі Корчин, що неподалік Костополя на Рівненщині. Її вага становила 10,5 кг.