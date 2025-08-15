Путін та Лукашенко ненавидять його пісні: як 35 років тому загинув Віктор Цой і як виглядає його могила (фото)

Пісні гурту "Кіно" продовжують жити досі

Легендарний співак, соліст радянського рок-гурту "Кіно" Віктор Цой помер у результаті жахливої автокатастрофи рівно 35 років тому. Але його пісні залишаються актуальними через десятиліття, особливо композиція "Хочу змін", яка стала своєрідним гімном протестних рухів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Віктора Цоя і де його поховано. Ми дізналися про нього деякі цікаві факти.

Віктор Цой — що відомо про його смерть

Віктор Цой був не просто музикантом, а голосом цілого покоління, яке жило на зламі епох. Лідер гурту "Кіно" міг простими рядками висловити те, що відчували мільйони людей: спрагу волі, втому від брехні, а також світлу надію на зміни. Щирі пісні, зокрема "Група крові", "Зірка на ім’я Сонце", а також неповторна харизма зробили Віктора Цоя символом кінця 80-х років.

Віктор Цой став голосом цілих поколінь

Однак його життя трагічно обірвалося на піку популярності та творчого піднесення. Це сталося 15 серпня 1990 року, рано-вранці, коли він повертався з риболовлі в Латвії.

На прямій ділянці траси під Тукумсом його автомобіль "Москвич-2141" виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом. За офіційною версією, Цой заснув за кермом, у машині не знайшли слідів гальмування.

Віктор Цой трагічно загинув в автокатастрофі

Смерть була миттєвою. Віктору було лише 28 років. Досі навколо обставин аварії ходять версії та чутки, зокрема про його самогубство, але вони нічим не підтверджені. На місці аварії встановлено пам’ятний знак, до нього часто приїжджають шанувальники та залишають квіти.

Як виглядає могила Віктора Цоя

Могила легендарного музиканта Віктора Цоя знаходиться на Богословському цвинтарі у Санкт-Петербурзі. На могилі встановлено великий чорний постамент із портретом музиканта, його ім’ям, а також датами життя та смерті.

Як виглядає могила Віктора Цоя

Віктор Цой похований у Санкт-Петербурзі

Це місце стало своєрідним паломництвом для шанувальників: тут майже завжди лежать свіжі квіти, горять свічки, стоять касети, плакати, записки з текстами пісень та особисті листи.

Пам’ятник Віктору Цою

Варто зазначити, що пісні гурту "Кіно" не перестають бути актуальними. Композиція "Хочу змін" стала своєрідним гімном протестних рухів. Її стали співати й включати на мітингах проти чинної влади (у Білорусі у 2020 році та в Росії у 2011–2012 і 2021 роках) і це, звичайно, не подобалося диктаторам Олександру Лукашенку та Володимиру Путіну.

Лукашенко та Путін ненавидять пісню Цоя

Пісня Віктора Цоя асоціюється з кінцем радянської доби та крахом системи, що для Путіна та Лукашенка — болісна тема, адже вони бачать свою місію у тому, щоб утримати цю систему.

"Телеграф" писав раніше, як виглядала дружина Віктора Цоя і від чого померла у 46 років. Вона жила з ним у злиднях і народила єдиного сина.