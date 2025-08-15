Песни группы "Кино" продолжают жить до сих пор

Легендарный певец, солит советской рок-группы "Кино" Виктор Цой скончался в результате ужасной автокатастрофы ровно 35 лет назад. Но его песни остаются актуальными сквозь десятилетия, особенно композиция "Хочу перемен", которая стала своеобразным гимном протестных движений.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Виктора Цоя и где он похоронен. Мы узнали о нем некоторые интересные факты.

Виктор Цой — что известно о его смерти

Виктор Цой был не просто музыкантом, а голосом целого поколения, которое жило на изломе эпох. Лидер группы "Кино" мог простыми строками выразить то, что чувствовали миллионы людей: жажду свободы, усталость от лжи, а также светлую надежду на перемены. Искренние песни, в частности "Группа крови", "Звезда по имени Солнце", а также неподражаемая харизма сделали Виктора Цоя символом конца 80-х годов.

Виктор Цой стал голосом целых поколений

Однако его жизнь трагически оборвалась на пике популярности и творческого подъема. Это произошло 15 августа 1990 года, ранним утром, когда он возвращался с рыбалки в Латвии.

На прямом участке трассы под Тукумсом его автомобиль "Москвич-2141" выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. По официальной версии, Цой заснул за рулем, в машине не нашли следов торможения.

Виктор Цой трагически погиб в автокатастрофе

Смерть была мгновенной. Виктору было всего 28 лет. До сих пор вокруг обстоятельств аварии ходят версии и слухи, в частности о его самоубийстве, но они ничем не подтверждены. На месте аварии установлен памятный знак, к нему часто приезжают поклонники и оставляют цветы.

Как выглядит могила Виктора Цоя

Могила легендарного музыканта Виктора Цоя находится на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. На могиле установлен большой черный постамент с портретом музыканта, его именем, а также датами жизни и смерти.

Как выглядит могила Виктора Цоя

Виктор Цой похоронен в Санкт-Петербурге

Это место стало своеобразным паломничеством для поклонников: здесь почти всегда лежат свежие цветы, горят свечи, стоят кассеты, плакаты, записки с текстами песен и личные письма.

Памятник Виктору Цою

Стоит отметить, что песни группы "Кино" не перестают быть актуальными. Композиция "Хочу перемен" стала своеобразным гимном протестных движений. Ее стали петь и включать на митингах против действующей власти (в Беларуси в 2020 году и в России в 2011–2012 и 2021 годах) и это же конечно не нравилось диктаторам Александру Лукашенко и Владимиру Путину.

Лукашенко и Путин ненавидят песню Цоя "Перемен"

Песня Виктора Цоя ассоциируется с концом советской эпохи и крахом системы, что для Путина и Лукашенко — болезненная тема, ведь они видят свою миссию в том, чтобы удержать эту систему.

