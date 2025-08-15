Народилася в Росії, але померла у Києві: як виглядає могила найкрасивішої актриси СРСР (фото)

Заклунна ще за життя встановила собі надгробну плиту

Одна з найкрасивіших актрис СРСР Валерія Заклунна, як і Марія Стрєлкова, похована на Байковому цвинтарі. Попри те, що Валерія народилася в Росії, кар’єру вона будувала в Україні та стала однією з ведучих акторок драмтеатру ім. Лесі Українки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила зірки радянського театру та кіно. Сьогодні, 15 серпня, виповниться 83 роки від дня народження Валерії Заклунної.

Валерія Заклунна — що про неї відомо

Відома актриса Валерія Заклунна народилася 15 серпня 1942 року у Сталінграді у сім’ї вихідців з України. Її батько був із Київської області, а мама – з Полтавської.

Актриса Валерія Заклунна в молодості

У 1950 році сім’я вирішила переїхати до Києва. Валерія навчалася у школі № 51, займалася гімнастикою, волейболом, відвідувала курси домоводства, драматичну студію при клубі МВС та гурток художнього читання.

1961 року майбутня зірка закінчила технікум водного транспорту, і два роки працювала на заводі при київському НДІ "Квант". 1966-го закінчила Школу-студію МХАТ.

Валерія Заклунна п’ятдесят років працювала у театрі ім. Лесі Українки

Після випуску її запрошували до московських театрів ім. Пушкіна та ім. Станіславського, але Заклунна обрала Київський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, бажаючи бути ближчою до батьків.

Завдяки своєму таланту та зовнішності Валерія Заклунна одразу стала однією з ведучих актрис театру, зігравши усі найбажаніші жіночі ролі. Також вона знялася у таких кінокартинах, як "Дума про Ковпака", "Доля", "Місце зустрічі змінити не можна".

Валерія Заклунна знялася у кількох фільмах

Заклунна мала особливу зовнішність, тому в Радянському Союзі її, як і Еліну Бистрицьку, називали найкрасивішою актрисою. Валерія, як згадує її колега Давид Бабаєв, завжди одягалася зі смаком, але любила строгі вбрання.

Валерію Заклунну називали найкрасивішою актрисою СРСР

Відомо також, що Валерія 1986 року виїжджала до зони Чорнобильської АЕС та отримала другу категорію ліквідатора наслідків аварії. А ще вона була депутатом Верховної Ради (2002-2006) від Комуністичної партії України.

Валерія Заклунна померла у 2016 році

Де похована і як виглядає могила Валерії Заклунної

В останні роки радянська актриса хворіла, але все одно виходила на сцену рідного театру, адже була залучена в аншлагових виставах. Померла Заклунна 22 жовтня 2016 року у Києві на 75-му році життя.

Валерія Заклунна похована на Байковому цвинтарі

Поховали актрису на Байковому цвинтарі поряд із третім чоловіком Олександром Мироненком. Вона встановила собі гранітну плиту, як у чоловіка, якого пережила лише на два роки. На пам’ятнику було все, окрім дати смерті. Дітей у Валерії не було, тому вона заздалегідь подбала про свій останній притулок.

Як виглядає могила актриси Валерії Заклунної

