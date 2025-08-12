Літо прощається? Прогноз погоди і народні передбачення на Горіховий Спас

Чи справдиться прикмета про "холодний Спас"?

Горіховий Спас за новоюліанським календарем припадає на 16 серпня. За давніми повір’ями в цей день закінчується літо та починається осінь.

"Телеграф" дізнався, чи варто українцям очікувати різкого переходу до осінньої температури та на які народні прикмети варто звернути увагу в суботу. Температура 16 серпня буде не дуже осінньою. Здебільшого, вона коливатиметься від +25 до +27 градусів, місцями, підвищуючись до +29 — +31. За даними Ventusky, найспекотніше буде у Львові — до +31 градуса. На сході — значно прохолодніше, до +25 у Харкові. Карта показує більш спекотні області насиченим фіолетовим кольором.

Температура в Україні 16 серпня

Що ж до опадів, то їх 16 серпня варто очікувати на заході України. Карпати, Закарпаття та Прикарпаття, а також частково Львівщину накриє потужною грозою. Інші частини України — попередньо, без опадів.

Грози 16 серпня в Україні

Прогноз погоди на Горіховий Спас в Києві

В столиці України не очікується опадів. Вдень температура підніметься до +28 градусів, буде легкий вітер та незначна хмарність. Вночі також не очікується опадів, температура досягне +16 градусів.

Погода в Києві 16 серпня

Що віщує погода на Горіховий Спас

Горіховий Спас — завершальний із циклу трьох свят в серпні. Його також називають Хлібним чи Холодним. З давніх часів наші предки уважно спостерігали за природою цього дня, вірячи, що вона може підказати, якою буде осінь і навіть зима. Одне з найпоширеніших повір’їв: "Багато горіхів на Спас — через рік буде хліба про запас". Уважно придивлялися й до птахів.

Народні прикмети на Горіховий Спас:

Якщо у свято йде дощ або гримить гроза — осінь буде теплою.

Якщо всередині горіха знайдеться черв’як — чекайте неприємностей.

Якщо журавлі відлітають на південь — на Покрову вдарить мороз.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після Горіхового Спасу Україну може накрити хвиля спеки. Подекуди температура може піднятися вище за +40.