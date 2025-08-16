Карма його наздогнала: як ліквідували херсонського зрадника зі "Слуги народу" Ковальова і де його могила

Депутат перебіг на сторону окупантів одразу після захоплення Херсона у 2022 році

Олексій Ковальов — колишній український народний депутат, який став зрадником і був ліквідований у 2022 році. Він жив у Херсонській області та після окупації росіянами регіону, перекинувся на їхній бік, обійнявши одну з посад в окупаційному уряді. Однак карма його спіткала дуже скоро — Ковальова ліквідували.

"Телеграф" розповість, що відомо про загибель депутата-зрадника, де його поховали і як виглядає його могила.

Олексій Ковальов — що відомо про його життя та смерть

Ліквідований зрадник Олексій Ковальов народився у місті Гола Пристань Херсонської області 19 січня 1989 року. Після школи закінчив Одеську юридичну академію, а потім пішов працювати на аграрне підприємство, навіть був директором ПП "ЛК-АГРО".

Олексій Ковальов народився та виріс у Голій Пристані на Херсонщині

У 2019 році Олексій Ковальов став народним депутатом від президентської партії "Слуга народу" у 186-му виборчому окрузі Херсонської області. Відомо, що коли розпочалося повномасштбанне російське вторгнення та окупація Херсонщини, Ковальов без роздумів перекинувся на бік окупантів.

Олексій Ковальов став народним депутатом від "Слуги народу" у 2019 році

В окупаційній адміністрації Херсонської області колаборант отримав посаду заступника голови по сільському господарству. Однак він займав це крісло недовго — у серпні 2022 року зрадника ліквідували.

Перший напад на Олексія Ковальова стався наприкінці червня 2022 року. Тоді підірвали його автомобіль, але він вижив, відбувшись легкими ушкодженнями.

Олексій Ковальов у лікарні після підриву його автомобіля

Однак у серпні того ж року карма настила колаборанта — його тіло знайшли вдома із простріленою головою. Під роздачу тоді потрапила і співмешканка Ковальова, яку смертельно поранили ножем у шию.

Ще після першого нападу партизани відкрито заявили, що Ковальов є їхньою пріоритетною метою. І нарешті довели розпочате до логічного завершення.

Олексія Ковальова було ліквідовано партизанами у серпні 2022 року

Поховали зрадника 30 серпня 2022 року у рідному місті Гола Пристань на місцевому кладовищі. Поруч із ним закопали, вірогідно, і його співмешканку. Фото могил Ковальова та його цивільної дружини невдовзі після похорону опублікував Антон Геращенко. Він коротко констатував:

Так буде з кожним колаборантом України! Антон Геращенко

Відомо, що у жовтні 2022 року Путін нагородив колаборанта орденом "за мужність" посмертно. А на початку 2023 року Верховна Рада України офіційно припинила депутатські повноваження Ковальова.

Олексій Ковальов був депутатом Верховної Ради до зради

