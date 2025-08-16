Карма его догнала: как ликвидировали херсонского предателя из "Слуги народа" Ковалева и где его могила
Депутат перебежал на сторону оккупантов сразу после захвата Херсона в 2022 году
Алексей Ковалев — бывший украинский народный депутат, который стал предателем и был ликвидирован в 2022 году. Он жил в Херсонской области и после оккупации россиянами региона, перебросился на их сторону, заняв одну из должностей в оккупационном правительстве. Однако карма его настигла очень скоро — Ковалева ликвидировали.
"Телеграф" расскажет, что известно о гибели депутата-предателя, где его похоронили и как выглядит его могила.
Алексей Ковалев — что известно о его жизни и смерти
Ликвидированный предатель Алексей Ковалев родился в городе Голая Пристань Херсонской области 19 января 1989 года. После школы окончил Одесскую юридическую академию, а потом пошел работать на аграрном предприятии, даже был директором ЧП "ЛК-АГРО".
В 2019 году Алексей Ковалев стал народным депутатом от президентской партии "Слуга народа" по 186-му избирательному округу Херсонской области. Известно, что когда началось полномасштбаное российское вторжения и оккупация Херсонщины, Ковалев без раздумий перебросился на сторону оккупантов.
В оккупационной администрации Херсонской области коллаборант получил должность заместителя председателя по сельскому хозяйству. Однако занимал он это кресло недолго — в августе 2022 года предателя ликвидировали.
Первое нападение на Алексея Ковалева случилось в конце июня 2022 года. Тогда подорвали его автомобиль, но он выжил, отделавшись легкими повреждениями.
Однако в августе того же года карма настила коллаборанта — его тело нашли дома с простреленной головой. Под раздачу тогда попала и сожительница Ковалева, которую смертельно ранили ножом в шею.
Еще после первого нападения партизаны открыто заявили, что Ковалев является их приоритетной целью. И конце концов довели начатое до логического завершения.
Похоронили предателя 30 августа 2022 года в родном городе Голая Пристань на местном кладбище. Рядом с ним закопали, вероятно, и его сожительницу. Фото могил Ковалева и его гражданской жены вскоре после похорон опубликовал Антон Геращенко. Он кратко констатировал:
Так будет с каждым коллаборантом Украины!, —
Известно, что в октябре 2022 года Путин наградил коллаборанта орденом "за мужество" посмертно. А в начале 2023 года Верховная Рада Украины официально прекратила депутатские полномочия Ковалева.
