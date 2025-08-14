Скромний пам’ятник поруч із Пелихом: як виглядає могила письменника Ульяненка, чию книгу називали порнографічною

Легендарний український письменник Олесь Ульяненко помер на 49-му році життя

Олесь Ульяненко – відомий український письменник та наймолодший лауреат Малої Шевченківської премії. Він прожив коротке, але дуже насичене життя і незадовго до смерті встиг оскандалитися своєю книгою, яку назвали порнографічною.

Цього дня, 14 серпня, письменник мав день народження. З цього приводу "Телеграф" розповість, що відомо про Олеся Ульяненка та як виглядає його могила.

Олесь Ульяненко – що про нього відомо?

Олесь Ульяненко — легендарний український письменник, який 1997 року отримав малу Шевченківську премію за роман "Сталінка". Він став наймолодшим лауреатом цієї премії — на момент здобуття письменнику було лише 35 років.

Олесь Ульяненко народився на Полтавщині та у 15 років пішов з дому

Відомо, що Олесь Ульяненко, справжнє ім’я якого Олександр Станіславович Ульянов, народився у містечку Хорол на Полтавщині 14 серпня 1962 року. У 15-річному віці він пішов з дому, навчався у медичному училищі та морській школі, також служив в Афганістані.

Свою першу книгу письменник опублікував у 26 років, а коли йому було 35, вийшов друком роман "Сталінка". Саме ця книга принесла Ульяненку не лише премію, а й славу "найрадикальнішого і найжорсткішого українського прозаїка". Його твір багато критикували, проте з роками ця книга увійшла до університетських програм для вивчення.

Письменники Олесь Ульяненко та Сергій Жадан

Загалом за своє недовге життя Олесь Ульяненко написав близько 20 романів. А одна з його книг — "Жінка його мрії" — набула скандальної слави. Національна експертна комісія з питань моралі заборонила публікацію книги, визнавши її порнографічною. Однак у 2009 році автору через суд вдалося укласти мирову угоду. В результаті Ульяненко був змушений замінити кілька слів і у квітні 2010 року роман "Жінка його мрії" був перевиданий.

Олесь Ульяненко написав близько 20 романів за своє життя

Як помер Ульяненко та де його поховали?

Олесь Ульяненко помер у своїй квартирі у Києві в ніч проти 18 серпня 2010 року. За офіційною версією причиною смерті стала хронічна серцева недостатність, раніше він пережив кілька інсультів.

При цьому помічниця письменника, поетеса Євгенія Чуприна на той час припускала, що смерть Ульяненка була вбивством. За її словами, двері до квартири були навстіж відчинені, замок зірвали, а сусідка нібито бачила, як тієї ночі хтось виходив із квартири письменника.

Пам’ятник Олесю Ульяненку на Байковому кладовищі

Поховали Олеся Ульяненка поряд із телеведучим Ігорем Пелехом на Байковому кладовищі у Києві. Через деякий час після похорону на могилі встановили скромний пам’ятник. На високому гранітному постаменті зображено барельєф із бюстом письменника.

Могила Олеся Ульяненко

