Вечорами тут можна почути плач: в Україні є загадкове кладовище польської шляхти з ангелами і хрестами

Як виглядає старовинне кладовище польської шляхти

У селі Струсів Тернопільської області є старовинне польське кладовище. Воно виглядає занедбаним, але привертає увагу туристів та мандрівників своєю загадковою атмосферою та незвичайними надгробками.

"Телеграф" побував у Струсові та відвідав цей старовинний некрополь. Розповідаємо, що це за місце, і показуємо ексклюзивний фоторепортаж із польського кладовища, оповитого легендами.

Кладовище польської шляхти у Струсові

Польське кладовище у Струсові — це старовинне місце поховання польської шляхти, яка жила в цих краях за часів, коли Галичина перебувала під владою Австро-Угорщини. Вважається, що некрополь був заснований у XIX столітті, на ньому ховали переважно представників місцевої польської шляхти, інтелігенції та духовенства.

Старовинне польське кладовище у селі Струсів на Тернопільщині

Кладовище розташоване на пагорбах біля села Струсів, поряд проходить траса Н18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль. Звідси відкривається чудовий краєвид на село в долині річки Серет.

Вид на село Струсів з пагорбів польського кладовища

Варто відзначити, що багато надгробків на кладовищі прикрашені статуями ангелів та хрестами. Також деякі склепи прикрашені родовими гербами, латинськими та польськими епітафіями, що відображають багатство культурної спадщини тодішнього Струсова — відомого осередку польського життя на Поділлі.

Старовинне польське кладовище у селі Струсів на Тернопільщині

Треба сказати, що цвинтар виглядає занедбаним, проте він зберігає таємничу атмосферу тиші та вітрів. Також тут можна знайти і більш свіжі могили, датовані вже 2000-ми роками. До речі, некрополь повністю відкритий, тут немає навіть огорожі над трасою, тож потрапити сюди може будь-хто.

Старовинне польське кладовище у селі Струсів на Тернопільщині

Легенда про дівчину, яка плаче

Старовинне польське кладовище у Струсові оповите легендами. Так, наприклад, серед місцевих жителів ходить легенда про молоду потопельницю. Дівчина, за переказами, наклала на себе руки, втопившись у водах річки Серет через нерозділене кохання.

Скульптури ангелів на старовинному польському цвинтарі

Кажуть, що поховали її на цьому старовинному польському кладовищі, але подалі від інших могил. Як відомо, самогубців зазвичай ховають за межами "святої землі". Місцеві кажуть, що тихими вечорами на пагорбах біля цвинтаря можна почути плач молодої потопельниці. А деякі кажуть, що навіть бачили силует дівчини-самовбивці у білому вбранні.

Старовинне польське кладовище у селі Струсів на Тернопільщині

На польському цвинтарі у Струсові є і свіжіші могили.

Старовинне польське кладовище у селі Струсів на Тернопільщині

