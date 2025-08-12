Пам’ятник залишився занедбаним, а останки перенесли: як виглядає могила преподобного Іони Київського

Преподобний Іона Київський дожив до ста років і помер 1902 року

Іона Київський — відомий православний чернець, архімандрит та духовний діяч, який відомий тим, що був ініціатором зведення та благоустрою Свято-Троїцької обителі. Він помер 9 січня 1902 року, проживши 100 років.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила Іони Київського на Звіринецькому кладовищі у Києві, і чому вона порожня.

Іона Київський — де його поховали і куди перенесли мощі

Іона Київський народився у Кременчуці 1802 року як Іоанн Мірошниченко. Він походив із бідної сім’ї, але з дитинства був наділений гострим розумом, допитливістю та любов’ю до книг. У юному віці Іоанн часто відвідував монастирі і спочатку оселився як послушник у старця Серафима.

На послушанні у старця Іоан прожив вісім років, за цей час він навчився творенню розумної молитви. І тоді було започатковано його духовне життя.

У 1843 році, Іоанн Мірошниченко прийняв чернецтво з ім’ям Іона і в 1845 році був висвячений у сан ієродиякона. Він був відомим православним священиком та ченцем. Займався будівництвом та благоустроєм Свято-Троїцької обителі.

Коли йому виповнилося 100 років, 9 січня 1902 року Іона Київський помер. Його спочатку поховали у склепі Троїцького собору Іонінського монастиря.

Могила Іони Київського на Звіринецькому кладовищі

У 1966 році останки Іони Київського перепоховали на Звіринецькому кладовищі у Києві. Там же встановили пам’ятник із його портретом та датами. До речі, на пам’ятнику згадується, що мощі преподобного Іони спочивали в цій могилі з 1966 по 1993 рік.

У 1993 році, напередодні дня його пам’яті, мощі були знайдені та перенесені назад до монастиря, де вони зберігаються у новій дубовій гробниці, а стара кипарисова гробниця знаходиться у храмі. Кажуть, що тіло преподобного Йони виділяє особливі пахощі, що відрізняються від запаху інших святих.

Зазначимо, що День пам'яті преподобного Іони Київського відзначається 22 січня. А відео зі Звіринецького кладовища з могилою преподобного Іони опублікував блогер Владислав Тимошенко у своєму ютуб-каналі.

