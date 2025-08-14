Схожий на пластикового солдатика: як виглядає пам'ятник зраднику Стремоусову, який погрожував Зеленському

Херсонський зрадник загинув у листопаді 2022 року у ДТП

Кирило Стремоусов — колаборант та зрадник із Херсона, який вітав російські війська на українській території, а під час окупації став головним спікером окупаційної влади. Він обіймав посаду так званого "заступника губернатора Херсонської області" та часто світився у ЗМІ. Однак у листопаді 2022 року раптово загинув у ДТП.

"Телеграф" розповість, де поховали херсонського колаборанта Стремоусова і як виглядає пам’ятник, який йому встановили.

Кирило Стремоусов був зрадником батьківщини та колаборантом

Кирило Стремоусов — що відомо про його смерть

Стремоус був відомий і публічним зрадником, він часто записував відео, де вихваляв російських окупантів і ймовірно сподівався отримати від них преференції або посади. Також він погрожував президенту України Володимиру Зеленському ударом у відповідь після того, як ЗСУ нібито розбомбили адміністрацію та його кабінет. Тому коли він загинув (або його ліквідували), українці дуже раділи цьому факту.

У російських ЗМІ інформація про загибель Стремоусова з’явилася 9 листопада 2022 року. Писали, що колаборант розбився у ДТП. Сталося це під Геніческом. Тоді багато говорили про те, що смерть зрадника могли організувати і російські спецслужби, щоб позбутися його.

Фото з місця ДТП, в якій загинув Стремоусов

Де поховали колаборанта та як виглядає могила?

Закопали Стремоусова в окупованому Криму – на кладовищі Абдал у Сімферополі. Спочатку на могилі встановили дерев’яний хрест із табличкою з датами, але без портрета. На могилу принесли багато вінків із російськими прапорами.

Свіжа могила Стремоусова в окупованому Криму

До річниці смерті у листопаді 2023 року на могилі Стремоусова відкрили ростовий пам’ятник. Його створення ініціював голова партії Жириновського ЛДПР Леонід Слуцький. А розробив постамент відомий у РФ скульптор Андрій Ковальчук.

Спочатку на могилі Стремоусова встановили хрест

Зазначається, що на пам'ятнику Стремоусів зображено одягненим у френч, у якому він відвідував форум "Ми разом із Росією" у липні 2022 року. Також на монументі є рашистський символ — буква Z. Після відкриття цього монумента, в мережі жартували, що колаборан Стремоусов на пам'ятнику схожий на пластикового солдатика. Також висміювали той факт, що окупанти самі його вбили, а потім самі встановили йому пам'ятник.

Могила колаборанта Стремоусова у Криму

Так виглядає пам’ятник колаборанту Стремоусову

Раніше "Телеграф" розповідав, коли та від чого помер 35-річний російський актор Сергій Куницький. Повернувся до рідної Одеси у труні.