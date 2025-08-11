Посуха, люта спека і не тільки. Яким регіонам не пощастить з погодою у серпні

На країну насувається антициклон

У найближчі 10 днів серпня Україну очікують значні зміни погоди, адже на Східну Європу насувається антициклон "Інес". При цьому Захід Європи буде під впливом тропічної спеки, яка прийде з північної частини Африки.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, протягом другої декади серпня кількість опадів буде нижча за норму по всій території, що сприятиме розвитку посухи збільшенню рівня пожежної небезпеки, особливо у південних, східних та місцями центральних областях.

Разом з цим, очікується деяке зниження температури як вночі, так і вдень. Найбільш відчутна прохолода спостерігатиметься у західних та північно-західних регіонах. Крім того, тут у нічний та ранковий час місцями формуватимуться тумани, втім, вони будуть короткочасними і не охоплюватимуть значних територій. А ось на півдні, сході та на Закарпатті очікується поступове посилення спеки протягом другої декади серпня. Суттєвіші зміни в погодних умовах очікуються лише до 19 — 20 серпня і вони будуть пов'язані з активізацією фронтальних розділів на території південно-східної Європи та розвитком циклонічної діяльності.

Температура повітря по території України розподілитися так. У період з 12 по 15 серпня мінімальна температура в нічний час коливатиметься в межах +10…+18 °C, денна — в межах +25…+31 °С, у південних областях, а також місцями на Донбасі та на Закарпатті нічна температура становитиме +16…+22 °C, удень спостерігатиметься спека.

На прогностичній карті показано аномалію кількості опадів у Європі (мм) за період з 10 по 18 серпня. Жовтим та коричневим кольором позначений їхній дефіцит. Як бачимо, на значних територіях внаслідок впливу антициклону дощів практично не передбачається.

Карта опадів

У період з 16 по 18 серпня загалом очікується посилення спеки у більшості областей України, за винятком північного заходу. За підсумками, нічна температура підвищиться до +16…+23 °C, денна коливатиметься в діапазоні +28…+33 °C, у південних, південно-східних областях, а також на Закарпатті вдень можливе підвищення температури до +33…+38 °С. Посилення спеки буде обумовлене надходженням спекотного повітря з території Балканського півострова, а також Малої Азії.

Протягом 19 – 20 серпня розпочнеться перетворення синоптичного поля та поступової зміни погодних умов. Починаючи із західних та північно-західних областей на території України почне поширюватися більш прохолодне та вологе повітря із районів Скандинавського півострова та країн Балтії. Внаслідок цього, нічна температура повітря знизиться на 5 — 7 градусів у порівнянні з попередніми днями, а максимальні показники температури коливатимуться в межах +22…+27 °C, у південних та східних регіонах і ще збережеться відносно спекотна погода з температурами вдень вище +30 °C.

